快訊

日相岸田遇襲更多畫面曝光！目擊者拍到爆裂物擲向首相瞬間

舊手機宣告「出局」、停止更新會成為換新機動力？網反曝4理由狂笑：等不了啦

用追火車比喻選總統 侯友宜：團隊跑更久、更遠、更好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／本季首安即首轟！張育成挑戰綠色怪物 勝利打點助紅襪逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成本季首安出爐，而且還是超大號全壘打。 美聯社
張育成本季首安出爐，而且還是超大號全壘打。 美聯社

本季首安就是全壘打！紅襪隊好手張育成今（16日）在主場迎戰天使，擔任先發第9棒游擊手，第二打席一棒將球轟過左外野綠色怪物，8局下再補上一支安打，單場進帳4分打點。

4局下紅襪隊王康納（Connor Wong）靠著二壘安打上壘，緊接著張育成咬中球心，小白球高高越過綠色怪物，本季首安即首轟，幫助球隊將比分反超來到5：4。

5局上天使立刻還以顏色扳平比分，下一局大谷翔平再敲超前安，天使7：6領先。8局上，紅襪隊靠著安打、連兩次妨礙打擊擠成滿壘，眼看是得分的大好機會，張育成打出穿越三游防線的安打送回2名隊友，也幫助球隊超前分數，紅襪8：7領先。

紅襪後來又靠著兩次四死球擠回一分，終場紅襪就以9：7逆轉擊敗天使。

張育成今天4打數2安打包含1轟、跑回1分，另進帳4分打點。

張育成本季首安出爐，而且還是超大號全壘打。 路透社
張育成本季首安出爐，而且還是超大號全壘打。 路透社

紅襪 張育成 天使 大谷翔平

相關新聞

MLB／本季首安即首轟！張育成挑戰綠色怪物 勝利打點助紅襪逆轉

本季首安就是全壘打！紅襪隊好手張育成今（16日）在主場迎戰天使，擔任先發第9棒游擊手，第二打席一棒將球轟過左外野綠色怪物，8局下再補上一支安打，單場進帳4分打點。

MLB／張育成兩分砲、4打點 紅襪教頭要他想起經典賽MVP

紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅...

MLB／洋基大物沃爾普首轟無用 柯瑞亞扮英雄助雙城逆轉

明尼蘇達雙城隊開季至今氣勢如虹，靠著聯盟第二的投手群攻城掠地，暫居美聯中區龍頭。繼昨天以首局九分的攻勢拿下對洋基的勝利，這場比賽雖然一路落後，但八局上靠著柯瑞亞(Carlos Correa)二壘安打送

MLB／紅襪教頭談曾寫信招募大谷 來不及寄出就遭打槍

結束了連續主場作戰的洛杉磯天使本周末作客波士頓迎戰紅襪隊，日籍球星大谷翔平預計於18日登板先發，屆時有機會正面對決經典賽隊友吉田正尚以及「國防部長」張育成。在系列賽開打前，紅襪總教練柯拉(Alex C

MLB／巨人新王牌韋伯情定舊金山 獲5年9千萬美元續約

舊金山巨人隊今宣布與陣中王牌投手韋伯(Logan Webb)達成一筆五年總值9000萬美金的續約，這份新合約將涵蓋兩個仲裁年份，也一路將韋伯綁至31歲。 現年26歲的韋伯小聯盟時期曾因服用禁藥遭

MLB／與大谷翔平同場先發 張育成2度上壘但還是沒安打

效力紅襪隊的台將張育成連續3場先發出賽，今天雖兩度上壘，本季首安還是沒開張，3打數掛蛋，紅襪終場以5：3擊敗守備3度「煮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦