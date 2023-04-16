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MLB／本季首安即首轟！張育成挑戰綠色怪物 勝利打點助紅襪逆轉
本季首安就是全壘打！紅襪隊好手張育成今（16日）在主場迎戰天使，擔任先發第9棒游擊手，第二打席一棒將球轟過左外野綠色怪物，8局下再補上一支安打，單場進帳4分打點。
4局下紅襪隊王康納（Connor Wong）靠著二壘安打上壘，緊接著張育成咬中球心，小白球高高越過綠色怪物，本季首安即首轟，幫助球隊將比分反超來到5：4。
Chang Gang, wya??? pic.twitter.com/rlu03tpJmx— Red Sox (@RedSox) 2023年4月15日
5局上天使立刻還以顏色扳平比分，下一局大谷翔平再敲超前安，天使7：6領先。8局上，紅襪隊靠著安打、連兩次妨礙打擊擠成滿壘，眼看是得分的大好機會，張育成打出穿越三游防線的安打送回2名隊友，也幫助球隊超前分數，紅襪8：7領先。
YUUUUUUUUUUUU pic.twitter.com/jiKvfRRswh— Red Sox (@RedSox) 2023年4月15日
紅襪後來又靠著兩次四死球擠回一分，終場紅襪就以9：7逆轉擊敗天使。
張育成今天4打數2安打包含1轟、跑回1分，另進帳4分打點。
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