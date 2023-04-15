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MLB／洋基大物沃爾普首轟無用 柯瑞亞扮英雄助雙城逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞亞連續兩場扮演球隊致勝英雄。 路透社
柯瑞亞連續兩場扮演球隊致勝英雄。 路透社

明尼蘇達雙城隊開季至今氣勢如虹，靠著聯盟第二的投手群攻城掠地，暫居美聯中區龍頭。繼昨天以首局九分的攻勢拿下對洋基的勝利，這場比賽雖然一路落後，但八局上靠著柯瑞亞(Carlos Correa)二壘安打送回超前分，最終以4：3後來居上，延續近期的四連勝。

開局洋基來勢洶洶，超級新秀沃爾普(Anthony Volpe)首局首打席就把球送過左外野大牆，而這也是他歷經13場比賽後敲出的生涯首轟，後續的「法官」賈吉也立刻跟上，本季第五轟幫助球隊取得2分領先。

雙城隊比賽前半段受制於先發投手柯特斯(Nestor Cortes)的壓制，直到第六局才靠著柯瑞亞的陽春砲破蛋，來到第八局洋基提前壓上終結者霍姆斯(Clay Holmes)，沒想到瞬間風雲變色，柯瑞亞右半邊的平飛二壘安打送回壘上隊友，也幫助球隊一舉超前。

柯瑞亞這場比賽火力全開，四打數兩安打，包辦全隊4分打點中的3分。他在前年底成為自由球員，原先洋基隊傳出有意爭取最終卻作罷，近兩年在效力雙城期間，對戰洋基隊11個打數敲出5安，包含3轟6打點，更兩度敲出超前安，可說是用球棒讓洋基隊「捶心肝」。

「我想他(柯瑞亞)喜歡大場面、喜歡鎂光燈，他向所有人展示他在關鍵時刻的能力」，雙城隊總教練波德利(Rocco Baldelli)不吝盛讚剛與球隊簽下6年大約的柯瑞亞，「這對球隊來說是個巨大的勝利。」

這場勝利對於雙城隊來說意義重大，不只是鞏固龍頭位置，更是取得對洋基的三連勝。洋基是雙城近年來的噩夢，作客洋基主場近18場比賽輸了16場，近年來進入季後賽更是不斷被洋基給掃地出門，上次雙城同一球季在洋基主場連勝已經可以追溯到十年前。

洋基 Carlos Correa 雙城

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