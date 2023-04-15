MLB／紅襪教頭談曾寫信招募大谷 來不及寄出就遭打槍

結束了連續主場作戰的洛杉磯天使本周末作客波士頓迎戰紅襪隊，日籍球星大谷翔平預計於18日登板先發，屆時有機會正面對決經典賽隊友吉田正尚以及「國防部長」張育成。在系列賽開打前，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)憶及當年大谷挑戰大聯盟時曾配合球團寫招募信，沒想到寫完沒多久就遭大谷打槍，至今仍沒有機會寄出。

「看著他過去的成就，以及他正在做的事情，一切都是那麼令人驚豔，我對他充滿敬意」。紅襪總教練柯拉是大谷粉絲早已是公開的秘密，在賽前他也盛讚大谷翔平，「我尊重世界上所有的運動員，但恕我直言，大谷是這些人當中最棒的」。在系列賽第一場比賽，紅襪靠著天使隊單場三次失誤自亂陣腳，以5：3取得勝利，這場比賽大谷翔平擔任先發第三棒指定打擊，四個打數雖擊出一支安打，但也吞下2K，可說是被紅襪成功限制。

除了表達對大谷的欣賞，柯拉在受訪時也提到，大谷在2017年宣布挑戰大聯盟時，各球團無不絞盡腦汁爭取加盟。紅襪隊便找上柯拉，希望他能以總教練的身分親筆寫招募信，而柯拉球員時期也遠渡重洋，從波多黎各來到異地美國打球，他以同樣的身分寫下自己的觀點及一路走來的心境，勉勵大谷可以在大聯盟挑戰二刀流，紅襪隊也會予以支持。

然而，在信件完成後沒多久，紅襪隊便收到大谷團隊告知，對於球隊的決選名單已出爐，而紅襪不巧沒列在其中，媒體提到，紅襪所做的簡報，至今仍躺在柯拉的已讀信件中，內容包括對於他的二刀流備戰規畫，像是用球數、休息天數等，這封信也成為了他心中的遺憾之一。