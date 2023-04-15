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MLB／巨人新王牌韋伯情定舊金山 獲5年9千萬美元續約

聯合新聞網／ 綜合報導
舊金山巨人隊今宣布與陣中王牌韋伯續約五年。 美聯社
舊金山巨人隊今宣布與陣中王牌韋伯續約五年。 美聯社

舊金山巨人隊今宣布與陣中王牌投手韋伯(Logan Webb)達成一筆五年總值9000萬美金的續約，這份新合約將涵蓋兩個仲裁年份，也一路將韋伯綁至31歲。

現年26歲的韋伯小聯盟時期曾因服用禁藥遭禁賽，於2019年首登大聯盟，生涯前兩個賽季表現不盡理想，防禦率皆超過5。他直到2021年才站穩先發，繳出11勝3敗、防禦率3.03的優質數據，來到2022年表現更上一層樓，不僅吃下近200局，也斬獲全隊最高的15勝，逐漸擦亮巨人新生代王牌的招牌。

本季韋伯頭三場先發皆吞敗，雖然在17局內飆出22K，在國聯三振排行榜上有名，但與此同時也挨了四轟，防禦率高達4.76，表現只能說是差強人意。然而巨人隊依然信心十足的與他完成這張五年長約。今年韋伯首次取得仲裁資格，原先預定2025會成為自由球員的他，本季年薪為460萬美金。在延長合約最後一年，他的薪資將上漲至2400萬美元，這對於球團及球員雙方是筆雙贏的簽約。

「韋伯正是我們希望球隊能擁有的球員典範」，巨人隊營運總裁薩伊迪(Farhan Zaidi)表示整個休賽季都在與出身自加州的韋伯談續約，「看到他的表現、他的競爭心態、他對於灣區的愛，不難想像為家鄉打球對他意義有多重大」。

而韋伯對此也表示，他想成為永遠的巨人球員，「能夠穿著巨人球衣好一段時間，不僅令我感到特別，我的家人更是興奮，我的家鄉有很多巨人隊的球迷，這是個榮譽」。而他後續也提到，雖對本賽季至今的表現感到失望，但相信自己跟球隊的狀況能隨著賽季的進行步上軌道。

舊金山 薪資 巨人

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