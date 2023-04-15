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MLB／與大谷翔平同場先發 張育成2度上壘但還是沒安打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力紅襪隊的台將張育成連續3場先發出賽，今天雖兩度上壘，本季首安還是沒開張，3打數掛蛋。 美聯社
效力紅襪隊的台將張育成連續3場先發出賽，今天雖兩度上壘，本季首安還是沒開張，3打數掛蛋。 美聯社

效力紅襪隊的台將張育成連續3場先發出賽，今天雖兩度上壘，本季首安還是沒開張，3打數掛蛋，紅襪終場以5：3擊敗守備3度「煮粥」的天使隊。

兩位經典賽預賽分組MVP同場先發，天使的大谷翔平擔任先發第3棒，4打數有1安打、吞下2K，另有1保送、跑回1分；張育成擔任先發第9棒、游擊手，3打數沒有安打，吞下1次三振、1支雙殺打，靠1次失誤、1次觸身球上壘，跑回1分。

天使此役是先馳得點的一方，一局上就靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分打點二壘打開張分數。

4局下天使守備釀禍，狄佛斯（Rafael Devers）先靠游擊手倫吉佛（Luis Rengifo）失誤上壘，赫南德茲（ Enrique Hernandez）二壘打追回1分，兩出局後輪到張育成，三壘手瑞登（Anthony Rendon）也發生傳球失誤，紅襪跑回追平的第2分，張育成一口氣站上二壘。

狄佛斯第5局敲超前陽春砲，第6局天使投手路普（Aaron Loup）以連兩打席觸身球開局，張育成挨球吻站上一壘，兩出局後，瑞登再度失誤，捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）也發生捕逸，紅襪這局沒有安打就攻下2分。

張育成本季至今出賽8場，累積16打數，安打尚未出現、吞下7K。

張育成 天使 紅襪

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