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MLB／光芒斷開季13連勝 官方推特：1884年那隊正在開香檳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
光芒隊的開季13連勝之旅，今天遭到截斷。 美聯社
光芒隊的開季13連勝之旅，今天遭到截斷。 美聯社

光芒隊的開季13連勝之旅，今天遭到截斷，藍鳥隊比切特（Bo Bichette）單場5安打，第5局的安打開啟5分大局，藍鳥終場以6：3捻熄光芒。

光芒賽前的13連勝，已經追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長開季連勝紀錄，與1982年勇士隊、1987年釀酒人隊並列，今天挑戰破紀錄之戰來到藍鳥主場踢館，卻處於一路落後。

先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）的第2球，就被史布林格（George Springer）扛出陽春砲，2局下比切特在得點圈有人時敲場地二壘打，為藍鳥再添1分。

打好勝利的根基，藍鳥在第5局進一步鞏固勝果，單局打了9人次、灌進5分，先是2個滿壘時的保送，簡森（Danny Jansen）續在滿壘時打擊，打向游擊方向、眼看可能成為雙殺打，光芒二壘手洛伊（Brandon Lowe）發生接球失誤，藍鳥再跑回2分。

光芒雖在7局上敲出兩發陽春砲追擊，仍追不回落後差距，終場以3分差落敗，止步13連勝，光芒官方推特也發文自嘲：「在某個地方，1884年聖路易逃亡黑奴隊正在開香檳。」逃亡黑奴隊當年開季20連勝，是史上唯一開季連贏超過13場的球隊。

光芒 藍鳥

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