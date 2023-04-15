MLB／想贏大谷先讓他累 紅襪教頭笑曝策略：讓他跑3支三壘打

天使、紅襪隊今天展開4連戰，大谷翔平將在18日的最終戰先發，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）擬定對大谷翔平的策略，他笑答，要讓大谷先在登板前一天的比賽跑3支三壘打，「但我們以15：3贏球」。

柯拉今天賽前受訪被問到大谷，對他在經典賽期間的二刀流印象深刻，冠軍賽進入牛棚待命，在投手、打者兩端的備戰，要持續針對對戰選手看影片、讀資料，「他投入所有心力，完美終結掉比賽，同時作為一名先發野手、後援投手，他的表現真的太不可思議。」

在這波系列賽前3戰，紅襪要先面對「打者翔平」，第4戰則是雙刀模式的大谷，柯拉開玩笑說，已經擬定好對戰策略，「希望我們會在第3戰以15：3贏球，大谷打了3支三壘打。」柯拉笑說，用意是要讓大谷跑到累，隔天投球沒力。

柯拉也在這段話題中回憶起2017年季後剛接紅襪帥印時，正好就是大谷透過入札制度挑戰大聯盟時，球團希望他寫一封招募信，柯拉也在信中傾注熱情，希望協助這位全球關注的好手在大聯盟發光。

兩天後，紅襪就收到通知，大谷已經縮小候選球隊範圍、紅襪遭到淘汰；媒體提到，紅襪所做的簡報，至今仍躺在柯拉的已讀信件中，內容包括對於他的二刀流備戰規畫，像是用球數、休息天數等。