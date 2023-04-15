快訊

NBA／熱火關鍵攻勢輾過公牛 季後賽首輪挑戰龍頭公鹿

美外流機密文件爆：俄國特種部隊遭嚴重摧毀 恐耗10年重建

手機報稅增3功能 申報資料「拍照上傳」更省事

MLB／想贏大谷先讓他累 紅襪教頭笑曝策略：讓他跑3支三壘打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平將在18日的最終戰先發，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）擬定對大谷翔平的策略，笑稱說要讓他打三支三壘安打。 法新社
大谷翔平將在18日的最終戰先發，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）擬定對大谷翔平的策略，笑稱說要讓他打三支三壘安打。 法新社

天使、紅襪隊今天展開4連戰，大谷翔平將在18日的最終戰先發，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）擬定對大谷翔平的策略，他笑答，要讓大谷先在登板前一天的比賽跑3支三壘打，「但我們以15：3贏球」。

柯拉今天賽前受訪被問到大谷，對他在經典賽期間的二刀流印象深刻，冠軍賽進入牛棚待命，在投手、打者兩端的備戰，要持續針對對戰選手看影片、讀資料，「他投入所有心力，完美終結掉比賽，同時作為一名先發野手、後援投手，他的表現真的太不可思議。」

在這波系列賽前3戰，紅襪要先面對「打者翔平」，第4戰則是雙刀模式的大谷，柯拉開玩笑說，已經擬定好對戰策略，「希望我們會在第3戰以15：3贏球，大谷打了3支三壘打。」柯拉笑說，用意是要讓大谷跑到累，隔天投球沒力。

柯拉也在這段話題中回憶起2017年季後剛接紅襪帥印時，正好就是大谷透過入札制度挑戰大聯盟時，球團希望他寫一封招募信，柯拉也在信中傾注熱情，希望協助這位全球關注的好手在大聯盟發光。

兩天後，紅襪就收到通知，大谷已經縮小候選球隊範圍、紅襪遭到淘汰；媒體提到，紅襪所做的簡報，至今仍躺在柯拉的已讀信件中，內容包括對於他的二刀流備戰規畫，像是用球數、休息天數等。

紅襪 大谷翔平 大聯盟

延伸閱讀

MLB／光芒兩出局派代打偷點 紅襪教頭：他們做什麼都順

經典賽／置物櫃名牌拍賣 大谷翔平最搶手、中華隊5人上架

MLB／大谷翔平叼球太可愛 日球迷：想當那顆球

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 教頭批全隊基本功不好

相關新聞

想贏大谷先讓他累 紅襪教頭笑曝策略：讓他跑3支三壘打

天使、紅襪隊今天展開4連戰，大谷翔平將在18日的最終戰先發，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）擬定對大谷翔平的策略，他笑...

MLB／光芒打出的棒球百科 139年前開季20連勝純度低有原因

光芒隊開季13連勝，讓一支只在歷史上短暫存在3年的隊名重新出現在報導中：聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroo...

MLB／讚大谷是「萊恩+邦茲」 塞揚名投：他投打均可排前3

天使球星大谷翔平連兩季展現超狂「二刀流」表現。今年開季投球表現再進化，先發3場防禦率僅0.47。4屆塞揚名投麥達克斯（Greg Maddux）近日在節目盛讚大谷，是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan

MLB／豪門球隊準備！聯盟管理層曝大谷最可能加入這兩隊

大谷翔平這個休賽季很可能投入自由市場，作為MLB最頂尖的球星，他的動向備受關注，有MLB管理層指出，大都會和道奇隊是他最有可能的下家。 一轉眼，大谷的MLB生涯已邁入第六個年頭，雖然效力天使隊期

MLB／經典賽那一局不算數 美專家：大谷還沒投過重要比賽

大谷翔平在投打兩端的能力早已毋庸置疑，然而，天使隊貧弱的戰績，也讓外界無從得知他是否能在季後賽維持高檔，就有國外專家批評他生涯還未在重要比賽證明自己。 剛結束的世界棒球經典賽，大谷與隊友「神鱒」

MLB／生涯首支再見轟！金鶯少主拉契曼：腦袋一片空白

金鶯少主拉契曼（Adley Rutschman）今天敲出生涯首支再見全壘打，幫助球隊以8：7氣走運動家，他賽後坦言，「當下腦袋一片空白。」 金鶯和運動家前8局戰成7：7平手，9局下半運動家推派梅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦