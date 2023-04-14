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MLB／光芒打出的棒球百科 139年前開季20連勝純度低有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
光芒開季13連勝打造歷史。路透
光芒開季13連勝打造歷史。路透

光芒隊開季13連勝，讓一支只在歷史上短暫存在3年的隊名重新出現在報導中：聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroons）。美國媒體還原他們打出開季20連勝的時空背景，紀錄純度勢必要打折扣，當時所處的聯盟亂無章法、實力落差懸殊。

大聯盟現代棒球（1900年）以來，共有3隊完成開季13連勝，包括今年的光芒、1982年勇士隊、1987年釀酒人隊；若再翻查更永遠的年代，1884年聯合協會（Union Association）的逃亡黑奴曾締造開季20連勝。

聯合協會僅短暫存在於1884年，是為了瓜分職棒利益、抗衡國家聯盟（National League）和美國協會（American Association）的第三方勢力，創辦人為聖路易富翁盧卡斯（Henry Lucas），同時也是逃亡黑奴隊的老闆，打造自家陣容同時，毫不在意其他11隊戰力組成。

逃亡黑奴隊開季20連勝，最終全年打下94勝19敗、勝率8成32，總得分比總失分多了458分，與第二名之間的勝差為35.5場。

逃亡黑奴隊的紀錄純度有多高？大聯盟官網請教棒球史學家托恩（John Thorn），他表示，逃亡黑奴絕對是一支好球隊，但聯合協會的其他球隊都很弱，若逃亡黑奴放在同期間的國家聯盟或美國協會，只是一支戰績中間的球隊，他直言：「聯合協會就是這麼弱」。

文中也舉選手成績為例，唐雷普（Fred Dunlap）1884年以最大咖球星的身分加入逃亡黑奴隊，他是球員兼教頭，全季繳出4成12打擊率、185支安打、13轟、跑回160分，全數都是聯盟第一，但他在其他職棒聯盟時多是打擊率2成多的打者。

聯合協會戰力嚴重失衡且缺乏組織，有4隊早早不玩，到了冬季會議甚至只剩2隊出席，聯盟僅存在1年就解散，逃亡黑奴隨後加入國家聯盟，1885年戰績為36勝72敗3和、勝率3成33，球隊也在隔年轉手。

光芒 大聯盟 棒球

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