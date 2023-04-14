MLB／讚大谷是「萊恩+邦茲」 塞揚名投：他投打均可排前3

天使球星大谷翔平連兩季展現超狂「二刀流」表現。今年開季投球表現再進化，先發3場防禦率僅0.47。4屆塞揚名投麥達斯（Greg Maddux）近日在節木盛讚大谷，是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan）和全壘打王邦茲（Barry Bonds）的融合體。

麥達斯日前在ESPN節目中談到大谷，「他是目前大聯盟前3的投手，也是前3的打者，這是人們從未見過的球員，看他打球很有趣，投打兩端都能統治比賽。」

「他會讓人想起萊恩，也會讓人想起邦茲，他就是這兩人融合體。以前從來沒有人這樣做過，他擁有頂級的球威，然後他可以從任何球員手中敲全壘打」麥達斯說。

大谷加盟天使前，投手評價遠高於打者。沒想到打擊在新人年就有出色發揮，投球表現2021年才走上正軌。2021年大谷敲出46轟，投出156次三振，最終拿下美聯MVP。去年敲出34轟，投出219次三振，最終不敵賈吉（Aaron Judge），僅排MVP第2。