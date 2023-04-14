快訊

為國民黨征戰北市艱困選區立委？謝龍介回應了

女子買西瓜吃「隔天變1顆高麗菜」 驚見凶手還在茫傻眼：牠啃了1千多口

擺脫行人地獄！立法院三讀通過道交條例 未禮讓行人最高罰6000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／讚大谷是「萊恩+邦茲」 塞揚名投：他投打均可排前3

聯合新聞網／ 綜合報導
名人堂傳奇球星麥達克斯盛讚大谷翔平是邦茲+萊恩綜合體。 路透社
名人堂傳奇球星麥達克斯盛讚大谷翔平是邦茲+萊恩綜合體。 路透社

天使球星大谷翔平連兩季展現超狂「二刀流」表現。今年開季投球表現再進化，先發3場防禦率僅0.47。4屆塞揚名投麥達斯（Greg Maddux）近日在節木盛讚大谷，是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan）和全壘打王邦茲（Barry Bonds）的融合體。

麥達斯日前在ESPN節目中談到大谷，「他是目前大聯盟前3的投手，也是前3的打者，這是人們從未見過的球員，看他打球很有趣，投打兩端都能統治比賽。」

「他會讓人想起萊恩，也會讓人想起邦茲，他就是這兩人融合體。以前從來沒有人這樣做過，他擁有頂級的球威，然後他可以從任何球員手中敲全壘打」麥達斯說。

大谷加盟天使前，投手評價遠高於打者。沒想到打擊在新人年就有出色發揮，投球表現2021年才走上正軌。2021年大谷敲出46轟，投出156次三振，最終拿下美聯MVP。去年敲出34轟，投出219次三振，最終不敵賈吉（Aaron Judge），僅排MVP第2。

相關新聞

MLB／讚大谷是「萊恩+邦茲」 塞揚名投：他投打均可排前3

天使球星大谷翔平連兩季展現超狂「二刀流」表現。今年開季投球表現再進化，先發3場防禦率僅0.47。4屆塞揚名投麥達斯（Greg Maddux）近日在節木盛讚大谷，是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan）

MLB／經典賽那一局不算數 美專家：大谷還沒投過重要比賽

大谷翔平在投打兩端的能力早已毋庸置疑，然而，天使隊貧弱的戰績，也讓外界無從得知他是否能在季後賽維持高檔，就有國外專家批評他生涯還未在重要比賽證明自己。 剛結束的世界棒球經典賽，大谷與隊友「神鱒」

MLB／豪門球隊準備！聯盟管理層曝大谷最可能加入這兩隊

大谷翔平這個休賽季很可能投入自由市場，作為MLB最頂尖的球星，他的動向備受關注，有MLB管理層指出，大都會和道奇隊是他最有可能的下家。 一轉眼，大谷的MLB生涯已邁入第六個年頭，雖然效力天使隊期

MLB／張育成上壘比安打先開張 美記者：前1安還是經典賽

張育成連續兩場先發出賽，還是未能迎來本季首安，今天3打數沒有安打、靠1次保送本季首度上壘，上壘率先開張，打擊率仍然是0，...

MLB／光芒開季13連勝平百年紀錄 5項豪華數據撐腰

光芒隊今天再以9：3扯破紅襪隊，開季13連勝追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長紀錄，他們的野心當然不僅於此，洛伊（...

MLB／光芒兩出局派代打偷點 紅襪教頭：他們做什麼都順

光芒隊熱力四射，今天再以9：3擊敗紅襪隊、取得開季13連勝，紅襪在這波4連戰遭到橫掃，總教練柯拉（Alex Cora）很...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦