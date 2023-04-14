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MLB／貝耶茲連2個跑壘低級錯誤被換下場 給出奇葩解釋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎先發游擊手貝耶茲（Javy Báez）第2局就因兩次跑壘犯錯，早早就被換下場。 法新社
老虎先發游擊手貝耶茲（Javy Báez）第2局就因兩次跑壘犯錯，早早就被換下場。 法新社

老虎隊今天以3：1擊敗藍鳥隊，先發游擊手貝耶茲（Javy Báez）第2局就因兩次跑壘犯錯，早早就被換下場，總教練辛區（A.J. Hinch）坦言是要給全隊一個警訊；對於記錯出局數，貝耶茲給出的理由也很有事，「因為我是第6棒，我想說我是那局第3個打者。」

此役2局上，貝耶茲在一出局後敲將球掃向中外野，他先因疑似以為是全壘打，還先看著球、未馬上開始跑壘，導致「只」跑上二壘，下一棒巴杜（Akil Baddoo）打出中外野方向飛球，中外野手瓦修（Daulton Varsho）已經掌握來球，但貝耶茲卻以為已兩出局，直衝三壘而去，讓這一球演變成雙殺守備。

不久後，鏡頭就帶到辛區將貝耶茲叫進走道，再現身時，只見貝耶茲收拾東西離開板凳區，疑似因懲罰性調度被換下場。

辛區表示，「我無意給任何人難看，也不想削弱板凳深度，更不想讓任何先發球員脫離戰線，他是我們的主力選手，但我也不希望球隊犯這樣的錯誤。」他說將貝耶茲換下場的決定很艱難，與選手之間的對話、情感也很重要，他相信貝耶茲會沒事，也不會因為此事打壞彼此關係，貝耶茲明天仍會先發出賽。

「這不只是事關他一人，如果你們有看我們最近幾場比賽，我們犯了不少心理層面的錯誤。」辛區指出，球隊近期有不少因不夠專注導致的錯誤，他強調，「對比賽的準備和解讀，這是我們可以控制的，今天的調度是給全隊一個訊息，我們必須整頓這些錯誤。」

貝耶茲表示尊重教練，對於退場決定兩人都有共識，「任何人都有可能犯錯，但以球隊的近況、我的近況，顯然這些錯誤是雪上加霜，如果我現在很火燙，打了7支全壘打之類的，犯了一樣的錯，可能還會被繼續留在場上，但現在的我沒有任何藉口。」

藍鳥 老虎

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