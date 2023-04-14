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MLB／生涯首支再見轟！金鶯少主拉契曼：腦袋一片空白

聯合新聞網／ 綜合報導
拉契曼。 路透
拉契曼。 路透

金鶯少主拉契曼（Adley Rutschman）今天敲出生涯首支再見全壘打，幫助球隊以8：7氣走運動家，他賽後坦言，「當下腦袋一片空白。」

金鶯和運動家前8局戰成7：7平手，9局下半運動家推派梅伊（Trevor May）接替投球，結果才第二顆球就失投，被拉契曼夯成右外野方向的再見全壘打，數據顯示擊球初速達104英哩，飛行距離405英呎。

拉契曼賽後透露當下的心境，「當下腎上腺素飆升，不知道發生什麼事。腦中一片空白，擊中球後就趕快跑壘。」

拉契曼認為全隊一起慶祝的感覺很酷，隊友馬泰歐（Jorge Mateo）則回憶，「每個人都跳起來，非常興奮，因為大家都知道球要出去了。他是有能力做出這件事且球隊會很感謝的人。」

金鶯本季7勝6敗，拉契曼13場比賽全勤，擔任10場捕手、3場指定打擊。目前打擊率3成91，3轟，8分打點，標準化攻擊指數（OPS+）高達203。

金鶯 Adley Rutschman

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