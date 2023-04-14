MLB／經典賽那一局不算數 美專家：大谷還沒投過重要比賽

大谷翔平在投打兩端的能力早已毋庸置疑，然而，天使隊貧弱的戰績，也讓外界無從得知他是否能在季後賽維持高檔，就有國外專家批評他生涯還未在重要比賽證明自己。

剛結束的世界棒球經典賽，大谷與隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），在冠軍賽上的最終對決為人津津樂道，而這也是大谷生涯至今，站上過最高規模的舞台，因為有兩位神獸在內的天使至今仍深陷季後賽荒。

因此，MLB專家魯索（Chris Russo）就在節目上直言，大谷還沒投過「有意義的比賽」，他表示：「雖然不是他的錯，但大谷在他的生涯中，有在明星週後投過任何一場重要比賽嗎？他沒有。」即便被問到經典賽冠軍賽關門的時刻，魯索還是反駁，「一局？就一局？不，這不算。」

OHTANI STRIKES OUT TROUT TO WIN THE WBC FINAL 😲 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5pudorQph8 — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年3月22日

大谷在過去便多次提到，自己對於季後賽的渴望，今年已是他赴美的第六個賽季，若天使還是不能提供他在大舞台獻技的機會，或許也會影響大谷日後留隊意願。