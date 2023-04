MLB／經典賽那一局不算數 美專家：大谷還沒投過重要比賽

大谷翔平在投打兩端的能力早已毋庸置疑,然而,天使隊貧弱的戰績,也讓外界無從得知他是否能在季後賽維持高檔,就有國外專家批評他生涯還未在重要比賽證明自己。

剛結束的世界棒球經典賽,大谷與隊友「神鱒」楚奧特(Mike Trout),在冠軍賽上的最終對決為人津津樂道,而這也是大谷生涯至今,站上過最高規模的舞台,因為有兩位神獸在內的天使至今仍深陷季後賽荒。

因此,MLB專家魯索(Chris Russo)就在節目上直言,大谷還沒投過「有意義的比賽」,他表示:「雖然不是他的錯,但大谷在他的生涯中,有在明星週後投過任何一場重要比賽嗎?他沒有。」即便被問到經典賽冠軍賽關門的時刻,魯索還是反駁,「一局?就一局?不,這不算。」

OHTANI STRIKES OUT TROUT TO WIN THE WBC FINAL 😲 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5pudorQph8

大谷在過去便多次提到,自己對於季後賽的渴望,今年已是他赴美的第六個賽季,若天使還是不能提供他在大舞台獻技的機會,或許也會影響大谷日後留隊意願。

Is Shohei Ohtani the best pitcher in baseball right now? @MadDogUnleashed and BK hash it out. #MLBNowShowdown | #MLBNow pic.twitter.com/ExVUphHkZK