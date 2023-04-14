MLB／球團延長賣酒時間 費城人投手反對：沒時間醒酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大聯盟今年採用新的投球計時規則加快節奏，比賽時間也縮短約半小時，陸續有球團開始延長賣酒時間，希望彌補因此短缺的收入，但費城人隊投手史崔姆（Matt Strahm）反對，認為這會將球迷置於不安全的風險中。

史崔姆認為延長賣酒時間的決定完全不符合常識，「我們7局後禁止賣酒的原因是希望球迷有時間醒酒，才能安全開車回家對吧？現在比賽更快結束，難道不是應該提前到6局結束賣酒，球迷才有足夠的時間清醒嗎？」

大聯盟球隊過去以球迷安全考量為由，多半在7局後禁止賣酒，但今年已有響尾蛇、雙城、遊騎兵、釀酒人四支球隊開放延長到第8局，洋基隊原本賣到第6局，但今天開始也延長到第7局或是比賽開打2個半小時為止。

史崔姆表示，對於球團會有這樣的決定並不意外，「他們會想要把錢賺回來，但我的立場是，如果你真的在乎球迷安全，延長賣酒時間不是個聰明的決定。」史崔姆更批評，「可能才喝完啤酒22分鐘後就要開車回家，這是將球迷跟他們的家人置於風險之中。」