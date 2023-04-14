快訊

影／驚悚！中和工安意外「鋼索突斷」 建材壓傷工人

邱豐光回顧白曉燕命案 難忘南非武官遭挾持那一夜

母生病全靠弟媳照顧 分遺產卻驚見「老家存款歸零」跳腳了

MLB／球團延長賣酒時間 費城人投手反對：沒時間醒酒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟陸續有球團開始延長賣酒時間，但費城人投手持反對意見。 美聯社
大聯盟陸續有球團開始延長賣酒時間，但費城人投手持反對意見。 美聯社

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大聯盟今年採用新的投球計時規則加快節奏，比賽時間也縮短約半小時，陸續有球團開始延長賣酒時間，希望彌補因此短缺的收入，但費城人隊投手史崔姆（Matt Strahm）反對，認為這會將球迷置於不安全的風險中。

史崔姆認為延長賣酒時間的決定完全不符合常識，「我們7局後禁止賣酒的原因是希望球迷有時間醒酒，才能安全開車回家對吧？現在比賽更快結束，難道不是應該提前到6局結束賣酒，球迷才有足夠的時間清醒嗎？」

大聯盟球隊過去以球迷安全考量為由，多半在7局後禁止賣酒，但今年已有響尾蛇、雙城、遊騎兵、釀酒人四支球隊開放延長到第8局，洋基隊原本賣到第6局，但今天開始也延長到第7局或是比賽開打2個半小時為止。

史崔姆表示，對於球團會有這樣的決定並不意外，「他們會想要把錢賺回來，但我的立場是，如果你真的在乎球迷安全，延長賣酒時間不是個聰明的決定。」史崔姆更批評，「可能才喝完啤酒22分鐘後就要開車回家，這是將球迷跟他們的家人置於風險之中。」

大聯盟 雙城 費城人

延伸閱讀

MLB／光芒兩出局派代打偷點 紅襪教頭：他們做什麼都順

MLB／洋基「長髮」球僮意外爆紅 所屬樂團收編瑞佐成粉絲

MLB／首安與首轟同局誕生！ 雙城超級新秀率隊打爆洋基

MLB／光芒開季13連勝平百年紀錄 5項豪華數據撐腰

相關新聞

MLB／張育成上壘比安打先開張 美記者：前1安還是經典賽

張育成連續兩場先發出賽，還是未能迎來本季首安，今天3打數沒有安打、靠1次保送本季首度上壘，上壘率先開張，打擊率仍然是0，...

MLB／光芒開季13連勝平百年紀錄 5項豪華數據撐腰

光芒隊今天再以9：3扯破紅襪隊，開季13連勝追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長紀錄，他們的野心當然不僅於此，洛伊（...

MLB／光芒兩出局派代打偷點 紅襪教頭：他們做什麼都順

光芒隊熱力四射，今天再以9：3擊敗紅襪隊、取得開季13連勝，紅襪在這波4連戰遭到橫掃，總教練柯拉（Alex Cora）很...

MLB／首安與首轟同局誕生！ 雙城超級新秀率隊打爆洋基

生涯首安外加生涯首轟都在同一局誕生有可能嗎？超級新秀朱利安（Edouard Julien）辦到了。雙城隊今天在第1局就暴...

MLB／洋基「長髮」球僮意外爆紅 所屬樂團收編瑞佐成粉絲

日前洋基和守護者的比賽中，一名身穿洋基球衣的球僮留著長髮，竟意外引起YES體育台主播凱伊（Michael Kay）的批評。 洋基從1970年代起制定儀容規範，禁止留下特別的髮型和鬍子，就連大咖球

MLB／球團延長賣酒時間 費城人投手反對：沒時間醒酒

大聯盟今年採用新的投球計時規則加快節奏，比賽時間也縮短約半小時，陸續有球團開始延長賣酒時間，希望彌補因此短缺的收入，但費...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦