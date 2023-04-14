MLB／光芒兩出局派代打偷點 紅襪教頭：他們做什麼都順

光芒隊熱力四射，今天再以9：3擊敗紅襪隊、取得開季13連勝，紅襪在這波4連戰遭到橫掃，總教練柯拉（Alex Cora）很無奈，「我們知道對手很強，但我們連輸了4場，這無關對手是光芒、洋基或是皇家隊。」

紅襪此役一度占有優勢，5局上打完以3：1領先，卻在5局下崩盤，光芒打了11人次、攻下7分大局逆轉，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的安打掃回超前分，拉米瑞茲（Harold Ramirez）單局兩支二壘打，第2支在滿壘時一棒清壘。

馬格特（Manuel Margot）在兩出局、滿壘時上場代打，出奇不意擺出短棒，突襲短打點出內野安打，強迫取分成功，也是光芒能在這局內擊潰對手的關鍵。

「那是個不管怎麼看都完美的短打。」柯拉坦言，換作其他狀況，馬格特正常揮擊的機率較高，但現在光芒做什麼都順，他們打出的完美戰績有理，「你必須向他們脫帽致意，這就是他們的實力。」

《The Athletic》網站的報導將柯拉這句話還給紅襪，表示同樣地這也是紅襪的實力，「他們用剛從3A叫上來的達爾貝克（ Bobby Dalbec）打第5棒，還沒有安打的張育成守游擊，先發九棒多數打擊率不到2成。」