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MLB／想按滑球變直球 教士強投鏡頭前怒斥PitchCom

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾昨日僅投五局變被打下三分自責分。 法新社
史奈爾昨日僅投五局變被打下三分自責分。 法新社

教士隊日前以2：5輸給另一支豪門大都會隊，其中，先發投手史奈爾（Blake Snell）持續低迷，5局投球丟了4分、被敲6安包含2轟，還送出5次保送，他認為是「PitchCom」裝置太難用對他造成了影響。

拿過塞揚獎的史奈爾開季表現不佳，在對陣大都會之前的兩場先發中，分別只投了4.1局及3.2局，各掉了3、4分自責分。而在昨日比賽，史奈爾雖然首局即獲得隊友2分支援，之後卻未能壓制大都會打線，3、4兩局各丟1分被追平。

勝負分水嶺出現在五局下，史奈爾在兩出局面對重砲阿隆索（Pete Alonso）時，投出一顆紅中速球被逮中，這發超前的陽春全壘打也是最後的勝利打點。對於這球，史奈爾將責任歸咎於PitchCom上，「我想要投滑球，但一直按到在他下面的二縫線速球，然後我發現投球計時器僅剩一秒。」這使得他最終只能將錯就錯投出一顆速球。

這樣的結局讓史奈爾相當懊惱，第6局還是沒能調整好情緒，連續保送2打者後退場，他也直接走向攝影機，指著手上的PitchCom，面帶不悅地說：「這很糟糕（Terrible）！」賽後總教練梅爾文（Bob Melvin）也提及此事，「有時候你按一個球種，出來的卻是另一個。我覺得這有點影響史奈爾，但不能當作藉口。」

敗給大都會後，史奈爾目前成績為0勝2負、防禦率6.92，他勢必需要盡快熟悉PitchCom，才能找回往日強投風采。

MLB 教士 大都會 史奈爾

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