MLB／想按滑球變直球 教士強投鏡頭前怒斥PitchCom

教士隊日前以2:5輸給另一支豪門大都會隊,其中,先發投手史奈爾(Blake Snell)持續低迷,5局投球丟了4分、被敲6安包含2轟,還送出5次保送,他認為是「PitchCom」裝置太難用對他造成了影響。

拿過塞揚獎的史奈爾開季表現不佳,在對陣大都會之前的兩場先發中,分別只投了4.1局及3.2局,各掉了3、4分自責分。而在昨日比賽,史奈爾雖然首局即獲得隊友2分支援,之後卻未能壓制大都會打線,3、4兩局各丟1分被追平。

勝負分水嶺出現在五局下,史奈爾在兩出局面對重砲阿隆索(Pete Alonso)時,投出一顆紅中速球被逮中,這發超前的陽春全壘打也是最後的勝利打點。對於這球,史奈爾將責任歸咎於PitchCom上,「我想要投滑球,但一直按到在他下面的二縫線速球,然後我發現投球計時器僅剩一秒。」這使得他最終只能將錯就錯投出一顆速球。

這樣的結局讓史奈爾相當懊惱,第6局還是沒能調整好情緒,連續保送2打者後退場,他也直接走向攝影機,指著手上的PitchCom,面帶不悅地說:「這很糟糕(Terrible)!」賽後總教練梅爾文(Bob Melvin)也提及此事,「有時候你按一個球種,出來的卻是另一個。我覺得這有點影響史奈爾,但不能當作藉口。」

敗給大都會後,史奈爾目前成績為0勝2負、防禦率6.92,他勢必需要盡快熟悉PitchCom,才能找回往日強投風采。

