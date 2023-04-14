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MLB／光芒開季13連勝平百年紀錄 5項豪華數據撐腰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
光芒隊今天再以9：3扯破紅襪隊，開季13連勝追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長紀錄。 美聯社
光芒隊今天再以9：3扯破紅襪隊，開季13連勝追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長紀錄。 美聯社

光芒隊今天再以9：3扯破紅襪隊，開季13連勝追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長紀錄，他們的野心當然不僅於此，洛伊（Brandon Lowe）就笑說：「沒有人喜歡只是追平啦！」挑戰破紀錄的14連勝，光芒明天將前往藍鳥隊主場踢館。

開季馳騁的光芒此役罕見一度以1：3落後，但5局下打了11人次、攻下7分大局逆轉，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的安打掃回超前分，拉米瑞茲（Harold Ramirez）單局兩支二壘打，第2支在滿壘時一棒清壘。

光芒追平1982年勇士、1987年釀酒人隊的紀錄，3隊目前並列現代棒球開季最長連勝紀錄，史上僅剩1884年聖路易逃亡黑奴隊曾寫下更長的開季連勝，當年一路狂贏20連勝開局。

光芒13連勝不是僥倖，他們有各項豪華數據撐腰，13戰得分101分是全大聯盟最多，失分30分卻是最少，團隊整體攻擊指數（OPS）0.941、防禦率2.23、扎實擊球率（Barrel）13.8%都是大聯盟第一；光芒在這13場比賽有11場比賽贏4分以上，117局裡只有6局處於落後。

光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示，能有這樣的成績，絕對不是幸運，而是團隊打得好的成果，現在看自家的比賽，所有環節都感覺對了，要適時安打就有適時安打，「我們現在氣勢正旺，感覺還會繼續順下去。」

光芒 大聯盟

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