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MLB／洋基「長髮」球僮意外爆紅 所屬樂團收編瑞佐成粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
日前洋基球場一名長髮球童，引來轉播球評批評，但所屬樂團意外多了瑞佐這名粉絲。 截圖自影片
日前洋基球場一名長髮球童，引來轉播球評批評，但所屬樂團意外多了瑞佐這名粉絲。 截圖自影片

日前洋基和守護者的比賽中，一名身穿洋基球衣的球僮留著長髮，竟意外引起YES體育台主播凱伊（Michael Kay）的批評。

洋基從1970年代起制定儀容規範，禁止留下特別的髮型和鬍子，就連大咖球星也不例外，今年加盟的強投洛登（Carlos Rodon），也將自己的鬍子刮乾淨，讓人差點認不出來。

洋基守護者系列賽中，名為羅森豪斯（Nate Rosenhaus）的男球僮留著長髮，凱伊提到他時表示，「看見有人留那樣的髮型並穿上洋基球衣，感覺很奇怪。臉上有鬍子、頭髮超過領子下，規定就是規定，他違反這兩項。」

或許是聽到了凱伊的抗議，突然成為話題人物的羅森豪斯，隔天就乖乖把長髮塞進頭盔，看起來就像是不同人。

洋基隊一壘手瑞佐。 法新社
洋基隊一壘手瑞佐。 法新社

不過據《紐約郵報》報導，羅森豪斯是一名樂團鼓手，而且他是守護者請來的球僮，因此不受洋基規範。儘管羅森豪斯遭批評，但他所屬的樂團「The Open Doors」意外爆紅，連洋基球星瑞佐（Anthony Rizzo）也成為粉絲，穿上該樂團的衣服和羅森豪斯合影，瑞佐也表示自己聽了他們的音樂。

洋基

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