MLB／洋基「長髮」球僮意外爆紅 所屬樂團收編瑞佐成粉絲
日前洋基和守護者的比賽中，一名身穿洋基球衣的球僮留著長髮，竟意外引起YES體育台主播凱伊（Michael Kay）的批評。
洋基從1970年代起制定儀容規範，禁止留下特別的髮型和鬍子，就連大咖球星也不例外，今年加盟的強投洛登（Carlos Rodon），也將自己的鬍子刮乾淨，讓人差點認不出來。
洋基守護者系列賽中，名為羅森豪斯（Nate Rosenhaus）的男球僮留著長髮，凱伊提到他時表示，「看見有人留那樣的髮型並穿上洋基球衣，感覺很奇怪。臉上有鬍子、頭髮超過領子下，規定就是規定，他違反這兩項。」
Michael Kay really had the nerve to rip on the ball boy for having long hair 🤦♂️ pic.twitter.com/ss6WDl7Uw3— The Game Day MLB (@TheGameDayMLB) 2023年4月12日
或許是聽到了凱伊的抗議，突然成為話題人物的羅森豪斯，隔天就乖乖把長髮塞進頭盔，看起來就像是不同人。
Did the Yankees make the Bat Boy cut his hair? Is it tucked into the helmet?— Barstool Baseball (@StoolBaseball) 2023年4月11日
We have a mystery here @short_porch pic.twitter.com/TBI8aBrhBi
不過據《紐約郵報》報導，羅森豪斯是一名樂團鼓手，而且他是守護者請來的球僮，因此不受洋基規範。儘管羅森豪斯遭批評，但他所屬的樂團「The Open Doors」意外爆紅，連洋基球星瑞佐（Anthony Rizzo）也成為粉絲，穿上該樂團的衣服和羅森豪斯合影，瑞佐也表示自己聽了他們的音樂。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言