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MLB／拚首安！張育成預告再先發 守備位置從二壘換成游擊

MLB／拚首安！張育成預告再先發 守備位置從二壘換成游擊

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成個人粉專預告，對光芒繼續先發。 美聯社
張育成個人粉專預告，對光芒繼續先發。 美聯社

效命紅襪的台將張育成於今天對光芒之役，擔任先發第八棒陣守二壘，可惜3打數沒有安打，本季安打仍未開張，打擊率仍維持0，而且還有一次守備瑕疵，被紅襪教頭柯拉(Alex Cora)認定是張育成補位不及的缺失，但所幸紅襪仍是相當信任張育成，他今晚在臉書上預告，台北時間明天凌晨1時10分，紅襪作客對光芒四連戰最後一役，他仍將扛先發第八棒，只不過守備位置從二壘換成游擊，期待球迷繼續為他加油。

張育成繼續扮演他在紅襪工具人的角色，之前對海盜系列戰，他也曾擔任先發游擊手，這次是是他本季在紅襪第二次陣守這個位置，目前已守過二壘、三壘及游擊。然而張育成目前9打數安打仍未開張，繼續尋求首安出現，以穩定在紅襪地位。

光芒開季12連勝銳不可擋，紅襪則是5勝7負，排名美東末座，就看明天紅襪能否扮演攔路虎角色。光芒以連兩場勝投，防禦率還是0的斯普林斯（Jeffrey Springs）擔任先發投手，至於紅襪則排出37歲老將克魯柏（Corey Kluber），目前二連敗投，防禦率6.48。

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