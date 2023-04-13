快訊

霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

MLB／費城人內野深度見底 主砲哈波加練一壘拚季中復出

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人球星哈波近期傳出將加練一壘，力拼盡早復出。 法新社
費城人球星哈波近期傳出將加練一壘，力拼盡早復出。 法新社

費城人去年一口氣從外卡殺到世界大賽，季末又大手筆補進了明星游擊手透納(Trea Turner)，季前被預估是國聯東區龍頭大熱門。但開季後除了尚未調整到位的投手群，打線方面也深受傷病所苦，至今僅繳出差強人意的4勝8敗，在國聯戰績僅優於青黃不接的國民隊。費城人為了因應短缺的內野戰力，今傳出安排讓當家重砲哈波(Bryce Harper)在手肘韌帶置換手術後加練一壘，期待他能夠盡快復出。

自從去年11月季後賽打完並進廠維修後，哈波被預期會錯過今年大半賽季。根據《The Athletic》報導指出，近期他回到復健時程，由於回歸賽場的意願相當強烈，他向球團提議加練一壘並獲得了球隊的同意。費城人球隊認為，一壘手的守備任務相較於外野手，比較不需要長傳且對於臂力的要求較小，能夠讓哈波更快回到球場上，球隊目前正全力協助哈波在一壘防區更快上手。

然而，這並不代表哈波的回歸時間會早眾人預期太多，費城人表示，哈波復出後絕大多數的時間仍會以指定打擊為主，但以一壘手身分出現在守備陣容的機率將會遠高於外野。「哈波就是這樣一個人，一個會為了團隊著想的球員」，費城人總教練湯普森(Rob Thomson)說道，「他已經迫不急待想上場。」

事實上，費城人讓哈波加練一壘可說是不得已的決定，過去幾年的主戰一壘手霍金斯(Rhys Hoskins)春訓因左膝韌帶傷勢整季報銷；上季小聯盟表現亮眼、春訓狀況火燙的霍爾(Darick Hall)開季沒多久又遭逢拇指韌帶撕裂，將掛病號至少兩個月，原先不需要擔心的一壘防線瞬間開天窗，也讓哈波的復出時程顯得更加重要。

手術 東區 費城人 哈波

相關新聞

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

張育成相隔多日再先發，在紅襪對戰光芒的賽事中擔任先發第八棒二壘手。可惜本場比賽打擊依舊沒有建樹，三個打數沒有安打，雖有強勁擊球卻被三壘手美技沒收，本季首安要再等等。除了進攻端沒有表現，六局上光芒打者布

MLB／大谷翔平叼球太可愛 日球迷：想當那顆球

天使隊今天安排投打「二刀流」的大谷翔平休兵一天，他在板凳席無所事事的模樣，被日媒「日刊體育」記者拍下，其中用嘴巴咬著球的...

MLB／費城人內野深度見底 主砲哈波加練一壘拚季中復出

費城人去年一口氣從外卡殺到世界大賽，季末又大手筆補進了明星游擊手透納(Trea Turner)，季前被預估是國聯東區龍頭大熱門。但開季後除了尚未調整到位的投手群，打線方面也深受傷病所苦，至今僅繳出差強

MLB／洋基教頭首局遭驅逐不打緊 金鶯棄將再當英雄還破隊史

昨天以九分之差擊潰對手的洋基隊今天繼續作客克里夫蘭，力圖延續開季至今系列賽不敗紀錄。這場比賽雖然洋基總教練布恩(Aaron Boone)在第一局就因跟裁判抗議遭驅逐出場，但洋基依舊展現不俗韌性，在柯戴

MLB／限制守備布陣最大受益者 遊騎兵席格卻因傷得缺席四周

開季靠著優異團隊火力暫居美聯西區龍頭的遊騎兵隊今天宣布一項噩耗，明星游擊手席格(Corey Seager)對戰皇家時因跑壘受傷提前退場，賽後經核磁共診診斷為左腿筋拉傷被放入傷兵名單，未來預計將休息四週

MLB／3A復健賽敲本季首轟 鈴木誠也最快本周末回歸

小熊隊日籍強打鈴木誠也在春訓時不慎拉傷左斜肌，不僅錯過了世界棒球經典賽，更是錯過開季，至今仍名列傷兵名單。而他近期展開小聯盟復健賽，今日對戰皇家3A的比賽中繳出四支二、外帶本季首轟的表現，回歸大聯盟的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦