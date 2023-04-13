MLB／費城人內野深度見底 主砲哈波加練一壘拚季中復出

費城人去年一口氣從外卡殺到世界大賽，季末又大手筆補進了明星游擊手透納(Trea Turner)，季前被預估是國聯東區龍頭大熱門。但開季後除了尚未調整到位的投手群，打線方面也深受傷病所苦，至今僅繳出差強人意的4勝8敗，在國聯戰績僅優於青黃不接的國民隊。費城人為了因應短缺的內野戰力，今傳出安排讓當家重砲哈波(Bryce Harper)在手肘韌帶置換手術後加練一壘，期待他能夠盡快復出。

自從去年11月季後賽打完並進廠維修後，哈波被預期會錯過今年大半賽季。根據《The Athletic》報導指出，近期他回到復健時程，由於回歸賽場的意願相當強烈，他向球團提議加練一壘並獲得了球隊的同意。費城人球隊認為，一壘手的守備任務相較於外野手，比較不需要長傳且對於臂力的要求較小，能夠讓哈波更快回到球場上，球隊目前正全力協助哈波在一壘防區更快上手。

然而，這並不代表哈波的回歸時間會早眾人預期太多，費城人表示，哈波復出後絕大多數的時間仍會以指定打擊為主，但以一壘手身分出現在守備陣容的機率將會遠高於外野。「哈波就是這樣一個人，一個會為了團隊著想的球員」，費城人總教練湯普森(Rob Thomson)說道，「他已經迫不急待想上場。」

事實上，費城人讓哈波加練一壘可說是不得已的決定，過去幾年的主戰一壘手霍金斯(Rhys Hoskins)春訓因左膝韌帶傷勢整季報銷；上季小聯盟表現亮眼、春訓狀況火燙的霍爾(Darick Hall)開季沒多久又遭逢拇指韌帶撕裂，將掛病號至少兩個月，原先不需要擔心的一壘防線瞬間開天窗，也讓哈波的復出時程顯得更加重要。