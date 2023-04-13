MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

張育成相隔多日再先發，在紅襪對戰光芒的賽事中擔任先發第八棒二壘手。可惜本場比賽打擊依舊沒有建樹，三個打數沒有安打，雖有強勁擊球卻被三壘手美技沒收，本季首安要再等等。除了進攻端沒有表現，六局上光芒打者布魯漢(Vidal Brujan)出其不意的短打造成紅襪內野自亂陣腳，賽後紅襪總教練柯拉(Alex Cora)點名是張育成補位不及所致。

本季仍未嘗輸球滋味的光芒今天推出大物新人布萊德利(Taj Bradley)先發，他也以5局8K的好投回報球隊，在強打阿羅薩雷納(Randy Arozarena)首局的三分砲助威下，光芒隊整場比賽便沒有再讓出領先優勢，最終收下了開季12連勝。而在四局下半布魯漢於一三壘有人之際出乎意料的短打上壘，更是開啟光芒三分大局的開關。

A BRUJAN BUNT LOADS THE BASES 🔥 pic.twitter.com/bwgOYX4A3R — Rays Radio (@RaysRadio) 2023年4月12日

賽後柯拉表示這球一壘手卡薩斯(Triston Casas)的處理並沒有錯，而是張育成看到短棒的當下應該更積極進一壘補位。「防守端沒有辦法做好基本功讓我很挫折......我想在執教上我必須做得更好」，柯拉沮喪地說道，並指出這是在這層級不該出現的瑕疵。

然而，在轉播當下，美國球評「走路之神」尤克里斯(Kevin Youkilis)卻與柯拉持反對立場。他認為，當時是雙殺布陣，張育成站位非常靠近二壘，若是補位一壘需要花更長的時間。這球在紅襪投手塞爾(Chris Sale)第一拍能夠下丘處理的情況下，卡薩斯應該要回到壘包，而不是讓一壘鬧空城，形成三個和尚沒水喝的窘境。