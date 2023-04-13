快訊

護盤275天史上最長！ 國安基金今宣布退場

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成觸殺跑者不及。 美聯社
張育成觸殺跑者不及。 美聯社

張育成相隔多日再先發，在紅襪對戰光芒的賽事中擔任先發第八棒二壘手。可惜本場比賽打擊依舊沒有建樹，三個打數沒有安打，雖有強勁擊球卻被三壘手美技沒收，本季首安要再等等。除了進攻端沒有表現，六局上光芒打者布魯漢(Vidal Brujan)出其不意的短打造成紅襪內野自亂陣腳，賽後紅襪總教練柯拉(Alex Cora)點名是張育成補位不及所致。

本季仍未嘗輸球滋味的光芒今天推出大物新人布萊德利(Taj Bradley)先發，他也以5局8K的好投回報球隊，在強打阿羅薩雷納(Randy Arozarena)首局的三分砲助威下，光芒隊整場比賽便沒有再讓出領先優勢，最終收下了開季12連勝。而在四局下半布魯漢於一三壘有人之際出乎意料的短打上壘，更是開啟光芒三分大局的開關。

賽後柯拉表示這球一壘手卡薩斯(Triston Casas)的處理並沒有錯，而是張育成看到短棒的當下應該更積極進一壘補位。「防守端沒有辦法做好基本功讓我很挫折......我想在執教上我必須做得更好」，柯拉沮喪地說道，並指出這是在這層級不該出現的瑕疵。

然而，在轉播當下，美國球評「走路之神」尤克里斯(Kevin Youkilis)卻與柯拉持反對立場。他認為，當時是雙殺布陣，張育成站位非常靠近二壘，若是補位一壘需要花更長的時間。這球在紅襪投手塞爾(Chris Sale)第一拍能夠下丘處理的情況下，卡薩斯應該要回到壘包，而不是讓一壘鬧空城，形成三個和尚沒水喝的窘境。

光芒 紅襪 張育成

相關新聞

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

張育成相隔多日再先發，在紅襪對戰光芒的賽事中擔任先發第八棒二壘手。可惜本場比賽打擊依舊沒有建樹，三個打數沒有安打，雖有強勁擊球卻被三壘手美技沒收，本季首安要再等等。除了進攻端沒有表現，六局上光芒打者布

MLB／洋基教頭首局遭驅逐不打緊 金鶯棄將再當英雄還破隊史

昨天以九分之差擊潰對手的洋基隊今天繼續作客克里夫蘭，力圖延續開季至今系列賽不敗紀錄。這場比賽雖然洋基總教練布恩(Aaron Boone)在第一局就因跟裁判抗議遭驅逐出場，但洋基依舊展現不俗韌性，在柯戴

MLB／限制守備布陣最大受益者 遊騎兵席格卻因傷得缺席四周

開季靠著優異團隊火力暫居美聯西區龍頭的遊騎兵隊今天宣布一項噩耗，明星游擊手席格(Corey Seager)對戰皇家時因跑壘受傷提前退場，賽後經核磁共診診斷為左腿筋拉傷被放入傷兵名單，未來預計將休息四週

MLB／3A復健賽敲本季首轟 鈴木誠也最快本周末回歸

小熊隊日籍強打鈴木誠也在春訓時不慎拉傷左斜肌，不僅錯過了世界棒球經典賽，更是錯過開季，至今仍名列傷兵名單。而他近期展開小聯盟復健賽，今日對戰皇家3A的比賽中繳出四支二、外帶本季首轟的表現，回歸大聯盟的

MLB／紅雀大物2A直升大聯盟 生涯前12戰都敲安平百年紀錄

季前名列官網百大新秀第四、尚未在3A打過任何一場比賽便從大聯盟開季的紅雀新秀沃克(Jordan Walker)開季展現不俗火力，在今天紅雀以7：4成功踢館洛磯隊的比賽中，於最後一個打席擊出游擊穿越安打

MiLB／3台將同場！鄭宗哲連兩天開轟 陳柏毓3.2局失6分

3位旅美小將今天同場先發，美職高階1A海盜隊與費城人隊之戰，陳柏毓擔任海盜隊先發投手與鄭宗哲並肩作戰，對上費城人隊李灝宇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦