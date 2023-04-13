快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基教頭首局遭驅逐不打緊 金鶯棄將再當英雄還破隊史

聯合新聞網／ 綜合報導
柯戴羅開季砲聲隆隆，多次扮演洋基打線救世主，目前已敲出4轟，7場打進11分也破洋基隊史。 法新社
柯戴羅開季砲聲隆隆，多次扮演洋基打線救世主，目前已敲出4轟，7場打進11分也破洋基隊史。 法新社

昨天以九分之差擊潰對手的洋基隊今天繼續作客克里夫蘭，力圖延續開季至今系列賽不敗紀錄。這場比賽雖然洋基總教練布恩(Aaron Boone)在第一局就因跟裁判抗議遭驅逐出場，但洋基依舊展現不俗韌性，在柯戴羅(Franchy Cordero)追平轟、小將卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)關鍵安打的助陣下，最終以4：3逆轉擊敗守護者，收下近期二連勝。

洋基總教練布恩向裁判爭執。 路透社
洋基總教練布恩向裁判爭執。 路透社

在首局守護者就靠著奈勒(Josh Naylor)落點巧妙的安打先馳得點，但這球原先判定為接殺，卻經由裁判討論後改為安打，後續貝爾(Josh Bell)的安打也幫助球隊再下一城。為此洋基總教練布恩感到十分不滿，他質疑守護者教練是否有在時限內挑戰。而官方則表示這球的判決是由裁判主動發起，「裁判的確做了正確判決，但當下主場觀眾的情緒反應不可能沒影響到他們」，布恩說道。

靠著開局打下的分數，守護者整場比賽都讓洋基陷入苦戰，直到七局下半柯戴羅的追平全壘打才讓比賽回到原點。柯戴羅連續兩場比賽開轟，這是他本季第四轟，與當家球星賈吉(Aaron Judge)並列全隊最多。他在轉隊後的七場比賽猛灌11分打點，不但是全隊之最，同時也締造洋基隊史新紀錄，柯戴羅春訓在金鶯隊表現火燙，卻在開季前夕被下放小聯盟，隨即以一張一年一百萬美元投效洋基隊，如今看來成為一筆划算的投資。

兩隊一路僵持到九局，洋基成功突破去年美聯救援王克拉塞(Emmanuel Clase)的封鎖，卡布雷拉深遠的二壘安打幫助球隊打回超前分，下個半局在終結者霍姆斯(Clay Holmes)驚險守成下奪得勝利。本季四個系列賽全勝，以8勝4敗之姿位居美聯東區第二，持續緊追目前仍是不敗金身的光芒隊。

洋基 金鶯

相關新聞

MLB／第9局落後2分叫張育成觸擊 紅襪教頭：希望他點成安打

紅襪隊2分落後、9局上，張育成打擊時突然擺出短棒，雖然最終將跑者護送上二壘，但難免引起外界疑惑，為何奉送光芒隊出局數？總...

MLB／洋基教頭首局遭驅逐不打緊 金鶯棄將再當英雄還破隊史

昨天以九分之差擊潰對手的洋基隊今天繼續作客克里夫蘭，力圖延續開季至今系列賽不敗紀錄。這場比賽雖然洋基總教練布恩(Aaron Boone)在第一局就因跟裁判抗議遭驅逐出場，但洋基依舊展現不俗韌性，在柯戴

MLB／限制守備布陣最大受益者 遊騎兵席格卻因傷得缺席四周

開季靠著優異團隊火力暫居美聯西區龍頭的遊騎兵隊今天宣布一項噩耗，明星游擊手席格(Corey Seager)對戰皇家時因跑壘受傷提前退場，賽後經核磁共診診斷為左腿筋拉傷被放入傷兵名單，未來預計將休息四週

MLB／3A復健賽敲本季首轟 鈴木誠也最快本周末回歸

小熊隊日籍強打鈴木誠也在春訓時不慎拉傷左斜肌，不僅錯過了世界棒球經典賽，更是錯過開季，至今仍名列傷兵名單。而他近期展開小聯盟復健賽，今日對戰皇家3A的比賽中繳出四支二、外帶本季首轟的表現，回歸大聯盟的

MLB／紅雀大物2A直升大聯盟 生涯前12戰都敲安平百年紀錄

季前名列官網百大新秀第四、尚未在3A打過任何一場比賽便從大聯盟開季的紅雀新秀沃克(Jordan Walker)開季展現不俗火力，在今天紅雀以7：4成功踢館洛磯隊的比賽中，於最後一個打席擊出游擊穿越安打

MiLB／3台將同場！鄭宗哲連兩天開轟 陳柏毓3.2局失6分

3位旅美小將今天同場先發，美職高階1A海盜隊與費城人隊之戰，陳柏毓擔任海盜隊先發投手與鄭宗哲並肩作戰，對上費城人隊李灝宇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦