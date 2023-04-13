MLB／限制守備布陣最大受益者 遊騎兵席格卻因傷得缺席四周

開季靠著優異團隊火力暫居美聯西區龍頭的遊騎兵隊今天宣布一項噩耗，明星游擊手席格(Corey Seager)對戰皇家時因跑壘受傷提前退場，賽後經核磁共診診斷為左腿筋拉傷被放入傷兵名單，未來預計將休息四週。

席格2019年效力道奇時就曾因同樣的傷勢缺席近一個月，這次則是被診斷為二級拉傷。遊騎兵本季團隊OPS、團隊打點數皆是美聯前段班，席格缺陣的這段期間，勢必會讓遊騎兵打線大打折扣。席格為此也感到沮喪，他提到，現階段能做的只有支持隊友並努力保持健康，「我跑壘時並沒有特別加速或是做甚麼不該做的事情，只是不幸的事情就是發生了。」

十年長約走到第二年的席格被看好是本季大聯盟限制布陣後的最大受益人，他在去年一共把 179 顆球打進對手的防守布陣當中，領先全大聯盟打者，且超過三分之一的拉打平飛球最終都形成出局數，這些強勁擊球在今年的防守下都很有機會是安打。

根據進階數據指出，席格上個賽季的預期打擊率、預期加權上壘率都優於聯盟95%以上的打者，若非布陣所限，他的打擊率不該僅有生涯新低的.245。而開季至今他也一如專家預測，目前.359的打擊率冠絕所有美聯游擊手，打擊率、安打數、保送數也領跑全隊，可說是打線最倚賴的中流砥柱。如今他將在傷兵名單度過一段時間，也為遊騎兵鞏固國聯西區龍頭位置帶來更嚴峻的考驗。