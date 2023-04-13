MLB／3A復健賽敲本季首轟 鈴木誠最快本周末回歸

小熊隊日籍強打鈴木誠也在春訓時不慎拉傷左斜肌，不僅錯過了世界棒球經典賽，更是錯過開季，至今仍名列傷兵名單。而他近期展開小聯盟復健賽，今日對戰皇家3A的比賽中繳出四支二、外帶本季首轟的表現，回歸大聯盟的進度十分樂觀。

鈴木誠也於美國時間4月8日向小熊隊3A報到，前三場比賽分別是代打、指定打擊、右外野手的角色。這場比賽他擔任先發第二棒右外野手，並首次打滿完整九局。在首次站上打擊區面對第一球，就將球送到中外野大牆外替球隊先馳得點，這支419英呎的全壘打也是他本季首轟。

歷經了前九個打數僅繳出兩支安打的小低潮後，鈴木誠也在第四場復健賽繳出了最佳的表現。「那是一次很棒的揮擊」，鈴木誠也賽後說道，「但這支全壘打有受到風勢的幫忙，我還有一些需要調整的地方，而這也是我接下來幾天要做的事，以確保回大聯盟時能表現良好。」

在首打席全壘打後，他在下個打席擊出三壘方向的強勁安打，也是復健賽首次單場雙安的表現。本季在3A打擊三圍分別是.308/.333/.538，手感逐漸加溫。

鈴木誠也被預期在本週末小熊隊的西岸客場之旅期間回歸球隊。在賽後受訪時似乎也在暗示他的復健賽期已經結束，「於周末和小熊隊會合的確是計畫之一」，目前被擺在傷兵名單的鈴木誠也最快後天就能重返大聯盟。