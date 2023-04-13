快訊

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

台東大學自助餐「4菜1肉180元」 夾雞腿被血滴到…校方出面說話了

睡眠不足會讓你短命 但最新研究說做到一件事就可拯救你

MLB／3A復健賽敲本季首轟 鈴木誠最快本周末回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊日籍野手鈴木誠也回歸大聯盟的進度十分樂觀。 美聯社
小熊日籍野手鈴木誠也回歸大聯盟的進度十分樂觀。 美聯社

小熊隊日籍強打鈴木誠也在春訓時不慎拉傷左斜肌，不僅錯過了世界棒球經典賽，更是錯過開季，至今仍名列傷兵名單。而他近期展開小聯盟復健賽，今日對戰皇家3A的比賽中繳出四支二、外帶本季首轟的表現，回歸大聯盟的進度十分樂觀。

鈴木誠也於美國時間4月8日向小熊隊3A報到，前三場比賽分別是代打、指定打擊、右外野手的角色。這場比賽他擔任先發第二棒右外野手，並首次打滿完整九局。在首次站上打擊區面對第一球，就將球送到中外野大牆外替球隊先馳得點，這支419英呎的全壘打也是他本季首轟。

歷經了前九個打數僅繳出兩支安打的小低潮後，鈴木誠也在第四場復健賽繳出了最佳的表現。「那是一次很棒的揮擊」，鈴木誠也賽後說道，「但這支全壘打有受到風勢的幫忙，我還有一些需要調整的地方，而這也是我接下來幾天要做的事，以確保回大聯盟時能表現良好。」

在首打席全壘打後，他在下個打席擊出三壘方向的強勁安打，也是復健賽首次單場雙安的表現。本季在3A打擊三圍分別是.308/.333/.538，手感逐漸加溫。

鈴木誠也被預期在本週末小熊隊的西岸客場之旅期間回歸球隊。在賽後受訪時似乎也在暗示他的復健賽期已經結束，「於周末和小熊隊會合的確是計畫之一」，目前被擺在傷兵名單的鈴木誠也最快後天就能重返大聯盟。

鈴木 復健 美國

相關新聞

MLB／第9局落後2分叫張育成觸擊 紅襪教頭：希望他點成安打

紅襪隊2分落後、9局上，張育成打擊時突然擺出短棒，雖然最終將跑者護送上二壘，但難免引起外界疑惑，為何奉送光芒隊出局數？總...

MLB／張育成久違先發首安仍難產 紅襪擋不住光芒開季12連勝

紅襪隊台灣好手張育成今天重返先發面對前東家，然而打擊上仍繳白卷，光芒隊則是靠著火力壓制以9：7擊敗紅襪隊，順利取得開季1...

MLB／大谷翔平本季首度輪休 天使教頭有貼心考量

天使隊日籍好手大谷翔平開季連續出賽11場，包括3場是投打「二刀流」，今天終於獲得喘息首度休兵，總教練尼文（Phil Ne...

MLB／紅雀大物2A直升大聯盟 生涯前12戰都敲安平百年紀錄

季前名列官網百大新秀第四、尚未在3A打過任何一場比賽便從大聯盟開季的紅雀新秀沃克(Jordan Walker)開季展現不俗火力，在今天紅雀以7：4成功踢館洛磯隊的比賽中，於最後一個打席擊出游擊穿越安打

MLB／3A復健賽敲本季首轟 鈴木誠最快本周末回歸

小熊隊日籍強打鈴木誠也在春訓時不慎拉傷左斜肌，不僅錯過了世界棒球經典賽，更是錯過開季，至今仍名列傷兵名單。而他近期展開小聯盟復健賽，今日對戰皇家3A的比賽中繳出四支二、外帶本季首轟的表現，回歸大聯盟的

MLB／大谷開季防禦率0.47 誇「大谷之友」蹲捕很優秀

天使隊「二刀流」好手大谷翔平第3場登板，先發7局創下本季新高，雖有6次四死球，僅被敲1安無失分，防禦率降到誇張的0.47...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦