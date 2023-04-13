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MLB／紅雀大物2A直升大聯盟 生涯前12戰都敲安平百年紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
季前名列官網百大新秀第四、尚未在3A打過任何一場比賽便從大聯盟開季的紅雀新秀沃克，開季連12戰都敲安追平百年紀錄。 美聯社
季前名列官網百大新秀第四、尚未在3A打過任何一場比賽便從大聯盟開季的紅雀新秀沃克，開季連12戰都敲安追平百年紀錄。 美聯社

季前名列官網百大新秀第四、尚未在3A打過任何一場比賽便從大聯盟開季的紅雀新秀沃克(Jordan Walker)開季展現不俗火力，在今天紅雀以7：4成功踢館洛磯隊的比賽中，於最後一個打席擊出游擊穿越安打，不只順利延續初登場連續12場安打紀錄，同時也追平大聯盟百年紀錄。

這場比賽沃克前三個打席手感冰冷，不只沒有安打還苦吞兩次三振，直到九局上最後一個打席才以斷棒安打驚險延續紀錄。紅雀總教練馬莫(Oliver Marmol)也不吝稱讚子弟兵，「在山上的比賽是個考驗，他並不是百分之百的狀態，但他依舊能帶給我們安打貢獻。」

沃克此前已創下紅雀隊的新秀開季連續上壘記錄，如今更追平了墨菲(Eddie Murphy)於1911年所創下未滿20歲球員的最長開季連續安打紀錄，只要下一場再敲安，就會成為紀錄的單獨保持人。對此他也表示：「說不酷是騙人的，縱使這不是我的比賽重心，但知道自己擁有這項紀錄依舊非常棒。」

而這場比賽紅雀隊在高曼(Nolan Gorman)八局下擊出超前兩分砲的帶領下，以7：4力退洛磯隊，拿下了系列賽的勝利，然而去年拿下國聯中區龍頭的的紅雀隊，如今仍以5勝7敗的戰績位居倒數第二。開季至今皆是客場作戰的紅雀隊也將於明日迎來主場開幕戰，沃克有機會在主場球迷的面前寫下歷史新頁。

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