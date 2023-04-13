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MLB／第9局落後2分叫張育成觸擊 紅襪教頭：希望他點成安打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教頭柯拉賽後表示要張育成觸擊是希望他試著點出安打。 美聯社
教頭柯拉賽後表示要張育成觸擊是希望他試著點出安打。 美聯社

紅襪隊2分落後、9局上，張育成打擊時突然擺出短棒，雖然最終將跑者護送上二壘，但難免引起外界疑惑，為何奉送光芒隊出局數？總教練柯拉（Alex Cora）坦言那是自己的指示，「希望他能夠點出安打」。

紅襪隊今天頗有機會斬斷光芒連勝，7局打完僅落後1分，只不過8局下又丟掉1分，9局上的最後反攻機會，張育成在無人出局、一壘有人時上場，面對第一球就擺出短棒後收棒，第二球再次執行觸擊點到投手與三壘手間，不過仍被沃爾斯（Taylor Walls）即時接傳一壘封殺。

張育成為何會在落後2分時觸擊？根據美國媒體「NESN」報導，柯拉賽後解釋，當時下達指示，希望張育成試著點出安打，「那是很好的Play，只不過對手（沃爾斯）做出更好的Play，他真的有很好的守備。」

紅襪隊雖然攻佔得點圈，但接下來赫南德茲（Kike Hernandez）、佛度戈（Alex Verdugo）很快出局，沒能再添分數，就以7：9落敗，光芒隊拿下開季12連勝。

張育成 光芒

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