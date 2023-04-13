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MLB／張育成久違先發首安仍難產 紅襪擋不住光芒開季12連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊台灣好手張育成今天重返先發面對前東家，然而打擊上仍繳白卷。 美聯社
紅襪隊台灣好手張育成今天重返先發面對前東家，然而打擊上仍繳白卷。 美聯社

紅襪隊台灣好手張育成今天重返先發面對前東家，然而打擊上仍繳白卷，光芒隊則是靠著火力壓制以9：7擊敗紅襪隊，順利取得開季12連勝，獨居史上第三。

連三場坐滿板凳後，張育成今天先發第8棒、二壘手，原因是日籍野手吉田正尚因右大腿筋緊繃，需要休息數天，原本的先發游擊手赫南德茲（Kike Hernandez）移防中外野，達爾貝克（Bobby Dalbec）則鎮守游擊。

不過期盼的張育成本季首安還是沒有誕生，首打席在3局上纏鬥了8球後，敲出三壘強勁滾地球，但仍被刺殺出局，5局上則是在1出局、一壘有人時被三振，7局上1出局、一壘有人敲出中外野平飛球出局，9局上則是成功觸擊將隊友推進上二壘，總計3打數無安打，打擊率還是0。

光芒隊1局下就靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的三分砲，給予重傷害，4局下滿壘時則是靠高飛犧牲打、法蘭柯（Wander Franco）二壘安打，再添3分，接著5局下貝騰柯特（Christian Bethancourt）、布盧漢（Vidal Brujan）兩支安打各有1分打點。

紅襪隊展現韌性，從第4局開始連續4局攻下分數，7局上狄佛斯（Rafael Devers）的一發三分砲，更將比數追到1分落後，然而後續攻勢斷電，光芒隊8局下再添1分又拉開。

光芒隊頭號新秀布萊德利（Taj Bradley）生涯初登板，在看台親友見證下，以5局8K失3分的表現拿下勝投；紅襪隊先發投手塞爾（Chris Sale）4局被敲7支安打，丟掉6分有5分責失，吞下本季首敗。

光芒 紅襪

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