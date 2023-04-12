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MLB／紅襪先發游擊失誤比安打多好慘 美媒提議拔擢張育成

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成本季首安尚未開張。 美聯社資料照片
張育成本季首安尚未開張。 美聯社資料照片

紅襪隊在稍早以2：7輸給光芒隊，延續了持續近一年的「恐芒症」。其中，貧弱的內野防區是球隊輸球原因之一，這也讓外媒提議，可以給張育成更多機會。

尤其是球隊先發游擊手攻守成為大洞，赫南德茲（Kike Hernandez）在近兩場面對光芒的比賽表現不佳，八打數皆未能擊出安打，甚至吞了3K；他整季表現也同樣悽慘，43個打席只有三支安打，打擊率是不到一成的0.083，防守端甚至發生了比安打還多的五次失誤。

赫南德茲超有教練愛，失誤比安打多還是穩居先發。 歐新社
赫南德茲超有教練愛，失誤比安打多還是穩居先發。 歐新社

對於這樣的表現，赫南德茲也非常自責，「我想不論是在一年中的什麼時候，一整個禮拜敲不出一支安打都相當難受。這爛透了，我必須變得更好。」總教練柯拉（Alex Cora）也提到，會在這個系列賽讓先發球員有一天休息，但赫南德茲或許需要更多天。

有鑑於原主力內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）仍在養傷，接替的赫南德茲又遭遇大低潮，《波士頓環球報》記者馬克威廉斯（Julian McWilliams）就提到，張育成應是可用人手，「紅襪可以給予張育成一點時間，讓赫南德茲找回他的節奏。」

張育成在本季加盟紅襪至今，尚未獲得球隊重用，僅獲得六個打席，安打尚未開張，近期連三場坐滿板凳。。

MLB 紅襪 張育成

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