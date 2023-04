MLB／藍鳥欲綁終生約 小葛雷諾：還沒到認真討論程度

雖然在2025年球季後才會成為自由球員,藍鳥隊小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)已和球隊開始續約談判,不過根據記者達威迪(Shi Davidi),雙方目前還未達成共識。

作為眾所矚目的大物,小葛雷諾於2019年首登MLB後便鋒芒畢露,敲出15支全壘打、位列美聯新人王排名第六。雖然在隔一年未入圍任何獎項,小葛雷諾卻在2021賽季大放異彩,整季轟出48發全壘打、123打點,不僅拿下銀棒獎,在美聯MVP排行也僅次於大谷翔平,此外他也在上季拿下生涯首座一壘手金手套。

如此優異的表現,讓藍鳥希望可以及早以長約綁住小葛雷諾,做為球隊長期核心。然而,根據本人說法,他和球隊之間的延長協議,距離開花結果還有一段時間,他說:「還沒有達到認真談論的程度。」

不過,藍鳥球迷也不用太過擔心小葛雷諾會出走,除了合約到期時間還久外,他日前已表示希望能長留球隊,也說自己與制服組關係良好,「我們很好,這(合約談判)不會對我造成任何壓力,我會專注在我該專注的球場上,其他交給經紀公司。」

小葛雷諾本季至今出賽11場,繳出高達四成的打擊率、上壘率,還有超過五成的長打率,再加上兩支全壘打,狀況相當火燙,看得出來絲毫未受合約談判影響。

