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MLB／藍鳥欲綁終生約 小葛雷諾：還沒到認真討論程度

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾本賽季初展現強大火力。 法新社
小葛雷諾本賽季初展現強大火力。 法新社

雖然在2025年球季後才會成為自由球員，藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）已和球隊開始續約談判，不過根據記者達威迪（Shi Davidi），雙方目前還未達成共識。

作為眾所矚目的大物，小葛雷諾於2019年首登MLB後便鋒芒畢露，敲出15支全壘打、位列美聯新人王排名第六。雖然在隔一年未入圍任何獎項，小葛雷諾卻在2021賽季大放異彩，整季轟出48發全壘打、123打點，不僅拿下銀棒獎，在美聯MVP排行也僅次於大谷翔平，此外他也在上季拿下生涯首座一壘手金手套。

如此優異的表現，讓藍鳥希望可以及早以長約綁住小葛雷諾，做為球隊長期核心。然而，根據本人說法，他和球隊之間的延長協議，距離開花結果還有一段時間，他說：「還沒有達到認真談論的程度。」

不過，藍鳥球迷也不用太過擔心小葛雷諾會出走，除了合約到期時間還久外，他日前已表示希望能長留球隊，也說自己與制服組關係良好，「我們很好，這（合約談判）不會對我造成任何壓力，我會專注在我該專注的球場上，其他交給經紀公司。」

小葛雷諾本季至今出賽11場，繳出高達四成的打擊率、上壘率，還有超過五成的長打率，再加上兩支全壘打，狀況相當火燙，看得出來絲毫未受合約談判影響。

MLB 藍鳥 小葛雷諾

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