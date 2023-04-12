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MLB／藍鳥計畫通！ 基爾邁爾「蜘蛛人式」沒收全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥季前降低外野圍牆高度，開季就見到成效，3座外野金手套得主基爾邁爾今天上演沒收全壘打美技。 法新社
藍鳥季前降低外野圍牆高度，開季就見到成效，3座外野金手套得主基爾邁爾今天上演沒收全壘打美技。 法新社

藍鳥隊休賽季降低中外野全壘打牆高度，並從自由市場簽下3座外野金手套得主基爾邁爾（Kevin Kiermaier），沒想到今天基爾邁爾真的上演五星級美技，沒收一支牆外的全壘打。藍鳥最後也在出色的打擊發揮下，以9：3擊敗老虎隊。

今天是藍鳥隊的主場開幕戰，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）賽前才指出，「中外野全壘打牆降低，可能出現更多沒收全壘打美技。」

基爾邁爾很快就印證教練的預測，2局上老虎打者卡本特（Kerry Carpenter）將球轟向中外野大牆，當球即將飛出去時，基爾邁爾奮力一跳，將飛出去的球接進手套，沒收這支陽春砲。

談到這次驚人的守備，基爾麥爾直言，「我真的高興極了！那球真的非常刺激。」

受益的藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）則稱讚：「他就像蜘蛛人一樣，到處都有它的身影。」

基爾邁爾今天擔任第9棒，在5局上敲出全壘打，開季至今打擊率高達3成82。對此他發下豪語，「要當最強第9棒。我一直努力訓練，今年要在打擊部分邁出下一步。」

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