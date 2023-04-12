MLB／大谷提前預告下回登板日 將對決紅襪吉田正尚

天使球星大谷翔平今天再展「二刀流」能力，主投7局僅被敲出1安無失分，笑納本季第2勝、也是大聯盟第30勝；打擊則創連續34場上壘的個人最長紀錄。

日本中日體育、報知體育、Full-Count、每日體育報導，大谷今天還創下天使隊新紀錄：從2022年8月起算連續10場比賽失分低於2分。大谷本季至今登板3次，防禦率僅0.47。天使隊今天終場以2比0完封勝華盛頓國民隊。

天使總教練尼文（Phil Nevin）今天賽前受訪談到大谷下次登板時間說，預計間隔5天後在日本時間4月18日作客波士頓紅襪隊再度登板。

報導指出，在大谷今天登板前就明確說出下次登板主投日期，可說相當罕見。4月18日將可看到大谷跟日前一起效力日本國家隊的紅襪隊日籍球員吉田正尚的投打對決。

大谷今天登板先發主投7局用了92球，僅被敲1安無失分、投出6次三振、6次四壞球及觸身球，順利拿下本季第2勝。

大谷本季在開幕戰雖然投出6局被敲2安無失分及10次三振的好投，但因為救援投手無法守住勝果無緣勝投；他在日本時間4月6日登板主投6局被敲3安丟1分，拿下本季首勝。

大谷賽後受訪自評今天投球內容時說，「有好有壞，四壞保送太多，雖然今天都投滑球，但能夠在觀察打者的情況下投球」。

至於打擊面的部分，今天4打數敲1安，創連續34場比賽上壘的個人最長紀錄。大谷說，因為很多次沒擊中好球，希望改進應該確實改善的地方。

另外，大谷今天投球過程發生一個小插曲，當大谷只是在操作與捕手交換暗號的電子裝置PitchCom時，被裁判認為似乎偷偷地觸摸黏著物等。

當大谷出示手腕內側展現自己的「清白」後，裁判也報以笑臉「致歉」。