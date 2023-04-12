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MLB／紀錄寫不完 大谷翔平連10場失2分內破隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷跨季連10場失分2分內，創下天使隊新紀錄。 美聯社
大谷跨季連10場失分2分內，創下天使隊新紀錄。 美聯社

天使隊「二刀流」好手大谷翔平果然是紀錄製造機，今天對國民隊繳出7局無失分好投，跨季連10場失分2分內，創下天使隊新紀錄，連7場先發至少五局、被敲3支以內安打則是1893年來第二長。

大谷翔平將去年下半季的好投，延續到今年開季，至今3場先發合計19局僅失1分，這三戰分別是對3月31日運動家隊6局被敲2安無失分、4月6日對水手隊6局被敲3安失1分，以及今天對國民隊7局被敲1安無失分。

根據大聯盟官網報導，大谷翔平超越天使隊史一項紀錄，就是連10場先發失分都在2分以內，超越原本1972至1973年萊恩（Nolan Ryan）的連續9場。

而ESPN Stats & Info則指出，大谷翔平連續7場先發都至少投滿5局，且失分在3分以下，追平自1893年明確規定投手丘以來第二長的紀錄，最長紀錄則是2021年狄葛隆（Jacob deGrom）的連8場。

大谷翔平 天使 國民

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