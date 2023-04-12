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MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

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MLB／大谷腋下如何？主審誤抓外部物質 發現真相笑出來

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
主審誤以為大谷使用外部物質，翻開短袖檢查腋下，原來那邊藏著電子投捕暗號裝置PitchCom。 美聯社
主審誤以為大谷使用外部物質，翻開短袖檢查腋下，原來那邊藏著電子投捕暗號裝置PitchCom。 美聯社

大谷翔平今天先發對上國民隊，全場投出多達6次四死球，不過比賽中間主審誤以為他使用外部物質，翻開短袖檢查腋下，原來那邊藏著電子投捕暗號裝置PitchCom，發現是誤會一場，主審只能對大谷露出笑容。

大聯盟今年允許投手使用PitchCom跟捕手溝通暗號，大谷翔平今天將這個裝置放在左手球衣袖子內，不過或許比賽中頻繁摸袖子的動作引起主審疑心，在5局投完後將大谷翔平攔下，經過一陣子交談後，大谷翔平秀出袖子下方靠近腋下的PitchCom，主審才露出笑容讓大谷回去休息。

大谷翔平沒有因為這個插曲受到影響，最終以92球投完7局，僅被敲1支安打，另有5次四壞、1次觸身球保送，還有6次三振，沒有掉分，幫助天使以2：0擊敗國民隊，拿下2連勝，防禦率也下修到0.47。

大谷翔平 國民 天使

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