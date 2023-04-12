MLB／速度快、軌跡大 官網解析大谷恐怖滑切球

大谷翔平在本屆經典賽解決楚奧特（Mike Trout），為日本隊拿下冠軍，而這顆讓「神鱒」揮空的球，正是大谷近年來最強大的武器，滑切球。MLB官網近日也專文分析，大谷這顆變化球的恐怖之處。

和傳統的滑球（Slider）相比，滑切球（Sweepers）提供了更大的位移，能創造出如飛盤般的水平軌跡，使得它逐漸成為近年來MLB投手的愛用球種。其中，大谷更是佼佼者，自上賽季起，他投出破千顆滑切球，是唯一一位達到此數字的投手。

雖然快速指叉球一直是大谷招牌，但滑切球卻是他真正賴以維生的武器，從上季開始，他使用滑切球的次數已超越四縫線速球，成為最常用球種，兩者差距更在本季進一步擴大。頻繁使用也為大谷帶來正面效果，官網指出，滑切球在上季為大谷守下29分，在聯盟中僅遜於為希斯（Dylan Cease）防住38分的滑球。

大谷的滑切球效果拔萃原因在於，是少數能兼顧速度及位移的投手。雖然135公里~136公里的均速看來不快，但已高於聯盟均速，且球速比他更快的投手如舒米特（Clarke Schmidt），位移卻又不如大谷的45公分；另外希爾(Rich Hill)滑切球位移雖高達58公分，球速卻僅有110公里左右。

更驚人的是，大谷的滑切球位移，今年又比上季增加了近10公分，若能持續進化，或許他將再更上一層樓、突破巔峰。