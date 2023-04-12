MLB／「大谷之友」開轟相挺 大谷翔平7局0失分2連勝

天使隊「二刀流」好手大谷翔平第三場先發登板，投出本季最長的7局局數，雖有6次四死球，但僅被敲1安無失分，防禦率僅0.47，在歐霍普（Logan O'Hoppe）開轟相助下，天使隊以2：0擊敗國民隊，大谷奪得本季第2勝、生涯第30勝。

大谷翔平今天狀況不算好，前2局就出現3次保送，但直到4局上才被阿布姆斯（CJ Abrams）敲出本場第一安，也因這支二壘打出現二、三壘有人危機，但安全下庄。

投手大谷最終以92球投完7局，其中55顆好球，被敲1支安打，另有6次三振以及5次四壞、1次觸身保送，在跌跌撞撞中力保不失，拿下2連勝；大谷本季3場先發共投19局，僅被敲出6支安打、丟掉1分，防禦率不到1，被上壘率為0.95。

打者翔平今天在4局下前兩棒都遭觸身球之後，敲出左外野落點較淺的安打，製造無人出局、滿壘的機會，下一棒瑞登（Anthony Rendon）高飛犧牲打敲回第1分；另外3打席則是1次飛球出局、2次三振，打擊率下降到3成整。

天使隊在6局下靠著歐霍普陽春砲再添1分，歐霍普堪稱「大谷之友」，大谷翔平3場登板都由他蹲補、都敲下打點，今天之外，4月6日的兩分砲逆轉比數，開幕戰雖未開轟，但敲出全隊唯一一分，一度給予大谷勝投資格，只不過後段牛棚放火。

今天投手大谷退場後，天使牛棚沒再放火，奇哈達（Jose Quijada）投出三上三下，艾斯特維茲（Carlos Estevez）9局上登板關門，雖在1出局後投出保送，但接下來連抓兩個出局數，拿下本季第一次救援成功。