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MLB／洋基全員安打轟垮守護者 金鶯棄將打點平聯盟百年紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
柯戴羅。 美聯社
柯戴羅。 美聯社

洋基今天先發9名打者全擊出安打，加上王牌柯爾（Gerrit Cole）繳出7局失2分的優質先發，最終以11：2大勝守護者隊。季前才從金鶯隊撿來的外野手柯戴羅（Franchy Cordero）敲出三分砲，追平大聯盟百年紀錄。

柯戴羅轉隊後前6戰10分打點，是1920年打點成為正式紀錄以來的最高紀錄，他將和范杜拉（Robin Ventura）共同保持這項紀錄。柯戴羅賽後受訪時表示：「能做出貢獻真的太神奇了！我對於現在的成果感到相當滿意。」

隊友也紛紛表達讚嘆，洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）坦言，「打擊是會傳染的，特別是我們這支球隊。只要有人做出貢獻，我們就能持續向前。」

洋基總教練布恩也盛讚柯戴羅的表現，「他對我們來說很重要，就像一名大男孩在打球，他把那球轟出去了。」

洋基本季再度遭遇傷兵潮，讓柯戴羅獲得上場機會。對此布恩表示，「當然不會希望球員受傷，但這為一些人創造機會。未來球員陷入低潮時，能多一名可用之兵。」

柯戴羅本季21打數6安打，包含3發全壘打、10分打點，打擊率2成86。他職業生涯前6季都沒能成為主力球員，總計726打席敲出21支全壘打。

洋基

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