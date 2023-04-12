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MLB／金鶯蒙卡索單場雙響灌9打點 一人就打垮運動家
金鶯隊蒙卡索（Ryan Mountcastle）在前幾日的頻頻將球打至左外野，最終卻都和全壘打差之毫釐，但他在今日的比賽不僅轟出去了，還單場雙響，更一口氣灌進九分打點，率球隊以12：8勝出，一人就打垮運動家。
今日金鶯在主場迎戰運動家隊，蒙卡索鎮守一壘打第三棒，一局下隊友站上三壘時，擊出中外野高飛犧牲打為球隊首開紀錄，也開啟了他本日的瘋狂打點秀。
三局下，蒙卡索再度站上打擊區，將球擊向中外野落地形成一壘安打、打回三壘上的追平分；五局下，蒙卡索於一二壘有人情況下再次拿起球棒，相中一顆低角度的速球，將球一口氣撈出中外野大牆，再進帳三分打點。
至此已有五分打點的蒙卡索仍未停歇，七局下球隊攻佔滿壘時，再度獲得一個推升打點數的機會，他瞄準一顆接近紅中的滑球，又一次把球轟出中外野，達成單場雙響砲以及九分打點的成就，也幫助球隊以12：8戰勝運動家。
根據MLB官網，聯盟上次有人單場打回9分，是2020年的杜沃（Adam Duvall），而MLB單場最多打點紀錄為巴頓里（Jim Bottomley）與威頓（Mark Whiten）的12分。
9 RBI through 7 innings...— MLB Network (@MLBNetwork) April 12, 2023
Have a NIGHT, Ryan Mountcastle! 🤯@Orioles | #Birdland pic.twitter.com/gY6s3dyRxd
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