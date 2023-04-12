MLB／海盜裴智桓再見轟 與崔志萬同場開砲寫韓籍野手紀錄

海盜隊韓籍內野手裴智桓本季受到重用，今天擔任開路先鋒二壘手出戰太空人隊，他9局下從對方終結者手中轟出再見三分砲，助海盜以7：4擊敗太空人。由於海盜另一位韓籍選手崔志萬也開轟，這是大聯盟史上第一隊同場開轟的南韓組合。

海盜8局打完取得4：2領先，沒想到終結者貝德納（David Bednar）砸鍋，太空人靠著失誤與串聯安打在九局上追平比分。9局下太空人終結者普萊斯利(Ryan Pressly）也回敬救援失敗，海盜1人出局攻占一、二壘，輪到前4打席0安打的裴智桓，想不到他一棒將球轟出右外野大牆結束比賽。

Ji Hwan Bae raises the Jolly Roger with a #WALKOFF homer! pic.twitter.com/zFQsNDj0hF — MLB (@MLB) 2023年4月12日

全場海盜球迷陷入瘋狂，裴智桓也接受隊友潑水慶祝。他賽後難掩喜悅之情，「感覺就像在作夢，因為前面擊球狀態很差」。此外他也提到曾效力海盜隊的姜正浩，「我是在匹茲堡看姜正浩打球長大的，當年看到他打出再見全壘打時，我也興奮地跳起來，今晚我努力做到這點。」

海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）則表示，「他像很多年輕選手一樣，有時會迷失，但他將狀態調整回來。我認為他仍在學習打擊策略，哪些球能打，哪些球不行。他肯定在努力，且正在變得更好。」

值得一提的是海盜另一韓籍野手崔志萬先在6局下開轟，一度是比賽勝利打點，至少一掃開季打擊率不到一成的低迷，而他與裴智桓也成為大聯盟史上第一組同隊同場開轟的南韓組合。