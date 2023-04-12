MLB／雙城換來的阿拉斯締造完全打擊！馬林魚隊史第一人

在今天之前，馬林魚隊是大聯盟唯一一支沒有球員敲出完全打擊的球隊，但今年他們有阿拉斯（Luis Arraez）。阿拉斯今天在對費城人隊之戰締造完全打擊，成為隊史第一人，也幫助馬林魚隊以8：4拿下勝利。

難的先搞定，阿拉斯今天在2局上敲出二壘安打，6局上敲出三壘安打帶動單局3分攻勢，7局上再轟出一發陽春砲，距離完全打擊只差一步，8局上靠隊友一輪猛攻又有機會，阿拉斯敲出1分打點的一壘安打。

阿拉斯去年效力雙城隊時拿下美聯打擊王，休賽季期間馬林魚隊送出年輕王牌投手羅培茲（Pablo Lopez）與兩位新秀，換來這位打擊好手，也在今天締造隊史紀錄。

阿拉斯來到馬林魚隊也沒有水土不服，今天賽後打擊率5成37、上壘率5成96、敲出22支安打，三項數據都暫居大聯盟第一。

在馬林魚隊加入大聯盟的這30年來出現過111次完全打擊，前馬林魚球員葉力奇（Christian Yelich）、柯塞（Mark Kotsay）、溫恩（Randy Winn）、科布倫（Greg Colbrunn）敲出完全打擊時都在其他球隊，除了馬林魚外，其他隊伍都至少締造過2次完全打擊。