MLB／又單場4轟炸翻紅襪 光芒隊開季11連勝史上第三

光芒隊昨天靠投手群完封1分險勝紅襪，今天則找回開季以來的砲火，單場4轟包含洛伊（Brandon Lowe）雙響砲，以7：2擊敗紅襪隊，拿下開季11連勝，距離大聯盟紀錄也只差2勝，下2戰對手還是紅襪隊。

光芒隊開季11連勝與1981年的運動家隊並列史上第三長，最長紀錄是1982年勇士隊、1987年釀酒人隊，都以開季13連勝並列第一。

昨天前7局都吞下鴨蛋，光芒隊今天1局下就先靠法蘭柯（Wander Franco）的二壘安打先馳得點，接下來4發陽春砲擴大差距，4局下巴瑞德斯（Isaac Paredes）敲全壘打、5局下狄亞茲（Yandy Diaz）與洛伊「背靠背」開轟、7局下洛伊單場第二轟。

洛伊7局下這一轟，讓光芒隊累積到29轟，不僅遙遙領先各隊，也與2000年紅雀隊並列史上開季前11場最多轟的球隊。

麥克納漢（Shane McClanahan）今天先發5局，6局續投時因保送、安打而退場，最終掉1分，另有9次三振，在火力支援下拿下個人3連勝；光芒牛棚將領先延續下去，只有9局上弗徹（Calvin Faucher）丟掉1分。

紅襪今天全隊敲出6支安打，但串連有限，吉田正尚3打數無安打，另有1次保送，台將張育成則是連三場坐滿板凳。