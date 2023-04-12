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MLB／光芒開季10連勝史上第7支 大聯盟36年首見

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
洛伊（中）8局下轟出勝利陽春砲，幫助光芒隊開季10連勝。（路透）
洛伊（中）8局下轟出勝利陽春砲，幫助光芒隊開季10連勝。（路透）

光芒隊的前9勝，設定為終結者的菲爾班克斯閒到被隊友虧在度假，直到昨天終於在光芒1：0擊敗紅襪隊的勝利中，貢獻本季第1次救援成功，光芒成為大聯盟史上第7支開季10連勝的球隊，也是近36年首見紀錄。

光芒此役共用5任投手，比克斯擔任假先發，投2局無失分後交棒，第2任投手佛萊明表現出色，中繼4局被敲1安打、無失分，送出5K。

光芒罕見在計分板上保持沉寂，洛伊在0：0時、第8局以陽春砲當英雄，總教練凱許說早有預感，「這是今年第一場在攻擊上比較安靜的比賽，我有感覺會在某個時刻，有人將球轟出場外，洛伊可能就是那個人。」菲爾班克斯第9局把關1：0領先，以3上3下完美關門。

光芒前9勝都贏對手4分以上，菲爾班克斯僅出賽兩場、沒有救援機會，開季近兩周終於救援成功。

光芒經歷今年第一場苦戰，凱許誇讚對手紅襪，「我很開心今年不用對戰他們19次，應該是14次，對吧？」

開季10連勝為近36年來首見，大聯盟紀錄則是1982年勇士、1987年釀酒人隊共同保持的13連勝。

紅襪全場3安打，其中1支來自日籍強打吉田正尚，台將張育成再度坐板凳。

光芒 紅襪 勇士 吉田正尚 張育成 釀酒人

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