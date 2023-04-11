MLB／比賽時間減少31分鐘！費城人狂攻15分也只花2.5小時

大聯盟新增投球計時器等規定，比賽節奏大幅加快，據美聯社報導，本季各隊打擊率及盜壘數都飆升，但比賽時間卻下降31分鐘。

今天比賽之前，141場比賽中有125次投球計時器違規，投手佔68次（32%），平均每場比賽0.89次，最近4天則下降至0.82次。

本季聯盟平均打擊率2成49，去年同期為2成33，盜壘次數則多出30%。不過比賽時間卻從去年同期的平均3小時又9分鐘下降至2小時又38分鐘，有望創1984年來最低紀錄。

今天費城人與馬林魚隊的比賽是典型例子，馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）4局失9分，費城人終場以15：3打爆馬林魚，如此瘋狂的打擊戰，卻只耗時2小時又29分鐘就結束。