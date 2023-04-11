MLB／國聯吞K王孟西雙響砲打回7分 道奇總仔：鬆了一口氣

聯合新聞網／ 綜合報導
孟西單場雙響砲、7分打點。 美聯社
孟西單場雙響砲、7分打點。 美聯社

道奇開季前10戰只取得5勝5敗，除了受洛杉磯媒體批評外，球星貝茲（Mookie Betts）先前受訪時直言自己的表現如同「垃圾」。不過貝茲今天面對巨人隊擊出首打席全壘打，加上孟西（Max Muncy）雙響砲、7分打點的表現下，道奇以9：1大勝巨人。

貝茲今天賽前成績為打擊率2成50，1轟及2打點，三振率20.5%高於生涯平均近7%。他今天改變頹勢，敲出生涯第37支首打席全壘打，總計5打數3安打，帶回2分打點。

他的隊友孟西賽前狀況更慘，33打數4安打，打擊率1成21，還慘吞16次三振，國聯最多。不過他今天先在3局上敲出三分砲，又在7局上轟出滿貫砲。孟西賽後表示：「糟糕的首戰（單場吞5K）讓我精神陷入困境，導致打擊機制失控，今天的表現是解決問題的最簡單方法。」

孟西成為道奇隊史第三位面對巨人單場7打點的球員，且剛好都是在對方地盤，對此他說道，「這很有趣，當事情發生在這裡時，會更有意義。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也直言鬆了一口氣，「他春訓的時候狀態很好，但首場比賽不佳，第二戰又運氣不好，導致他的狀態迅速下滑。今晚他回到正軌，我們全隊都很興奮。」

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