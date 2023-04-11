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MLB／大谷翔平的武士頭盔訂單暴增 廠商解釋真實用途

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞佛洛今天再度開轟，戴上頭盔慶祝。 美聯社
瑞佛洛今天再度開轟，戴上頭盔慶祝。 美聯社

大谷翔平昨天從高中學弟菊池雄星手中轟出全壘打，首度戴上日本武士頭盔。這頂頭盔在世界各地引發熱議，日本製造商「甲冑工房丸武產業」收到許多訂單，他們也澄清：「這頂頭盔沒那麼容易壞。」

日媒Full-Count先前揭露這頂「黒塗十八間筋兜」頭盔製作需耗時好幾個月，但為了天使隊，4天內就完工提前送達。由於天使球員開轟時會戴上慶祝，也讓這間公司的訂單大幅增加。

天使內野手倫吉佛（Luis Rengifo）日前擊出陽春砲，回休息室戴頭盔慶祝，卻有鍬形裝飾物掉下來，讓不少球迷以為產品有瑕疵。不過該公司發聲明澄清，「頭盔沒那麼容易壞，鍬形裝飾物本來就可以拆裝，若頭盔真的有問題，可以聯繫他們。」

該公司也說明產品用途，「主要是為了戲劇、舞台而製作，所以可承受劇烈的動作和衝擊力，也不必擔心氣溫和濕度。」

天使今天以4：6不敵國民隊，大谷翔平3打數0安打，天使全隊唯一戴上頭盔的是連3戰開轟的瑞佛洛（Hunter Renfroe）。

大谷翔平 天使

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