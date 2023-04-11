MLB／超衰！被打2支邊線內野安打 達比修有：運氣好才能看到

國聯花最多錢的大都會和教士隊今日正面交鋒，大都會強投薛則（Max Scherzer）5局0失分，教士達比修有則主投6.1局失5分，最終大都會在主場以5：0獲勝。

薛則開季前兩戰共掉8分，外界認為和投球計時器有關，他今天重現往日身手繳出好投，賽後笑著說：「我沒壞，我知道自己在投手丘能做哪些事。」

「我朝著正確方向邁出第一步，只需微調一些東西，不需多做改變」薛則說。

薛則。 美聯社

達比修今天用104球主投6.1局失5分，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）滿意他的表現，「他這場比賽的投球內容很好，能丟到104球是好事，我看見他過去的樣子。」

達比修第七局被對手打2支幸運的內野安打，他也被換下場，該局承擔3分自責分。對此他開玩笑表示：「這種球整季可能會看到一次，但竟然在一局中發生2次，我不知道該說是運氣不好，還是運氣很好能看到這種畫面。」

Can we get another moment for these two artists at work pic.twitter.com/gkhAqmdy08 — New York Mets (@Mets) 2023年4月11日

談到教練賦予他第7局投球任務，達比修表示：「我認為這對我來說很重要，這是我本季第一次投到第7局，這能告訴我的身體，必須整個賽季都保持這種強度。」