MLB／希尼連9K平美聯紀錄 遊騎兵7分大局擊垮皇家

遊騎兵隊休賽季簽下左投希尼（Andrew Heaney），雖然本季首戰被打爆，但他今天面對皇家就立即回穩，比賽中一度連飆9K平美聯紀錄，遊騎兵最終也以11：2擊垮皇家。

Andrew Heaney ties the American League record with 9 consecutive strikeouts! pic.twitter.com/empFhuVax5 — MLB (@MLB) 2023年4月11日

希尼將和費斯特（Doug Fister）、亞歷山大（Tyler Alexander）共同保持這項紀錄。大聯盟最多連續三振紀錄為10次，皆由國聯投手達成，分別是席佛（Tom Seaver）、諾拉（Aaron Nola）、柏恩斯（Corbin Burnes）。

希尼首局因隊友守備失誤掉分，第二局開始大發神威，連續三振9名打者，雖挑戰聯盟歷史紀錄失敗，但已打破萊恩（Nolan Ryan）的隊史紀錄。值得一提的是包含連9K在內，他也連續10個出局數都用三振拿下。

遊騎兵本場共擊出3支全壘打，前5局面對皇家先發葛蘭基(Zack Greinke)打進3分，6局下面對皇家牛棚則攻下7分大局，最終也以11：2獲勝，希尼拿下轉隊後首勝。

希尼前場比賽主投2.2局狂失7分，他今天繳出好投後表示：「我感覺虧欠隊友、球迷及自己，我現在已做好充分準備。」談到打破萊恩紀錄，希尼說：「萊恩有多棒不需要多說，我們每個人都知道這件事，這是一個榮譽，要保持謙卑。」