MLB／打擊率僅0.059 皇家野手登板熱飆153公里引熱議

皇家今天以2：11遭到遊騎兵隊打爆，8局下索性推出伊頓（Nate Eaton）野手登板，最快球速94.9哩（約152.7公里），配備驚人位移，投手初登板令人眼睛一亮，他也自認投球感覺很好，但坦言其實並不想見到自己必須上場投球的狀況。

伊頓此役3打數1安打、吞下2K，開季至今17打數也就只有這1支一壘打，打擊率只有0.059，今天在戰局崩盤的情況下，從右外野被叫上投手丘，投1局被敲2安打、無失分，他在一、二壘有人時，以8號位進壘的92.5哩四縫線直球讓賈西亞揮空吞下三振，球速及位移都引起熱議。

Royals position player Nate Eaton got his first MLB strikeout‼️ pic.twitter.com/17wIzoFZZY — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年4月11日

Second baseman Nate Eaton casually throwing 94.9 mph when the Royals were down by 9 runs



(h/t @_dadler) pic.twitter.com/S9T8JqRzvE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年4月11日

伊頓賽後受訪表情不見喜色，他表示，「我今天投球的感覺很好，但是比賽打到我必須上場投球，這實在不是好事。」

伊頓大學就讀維吉尼亞軍校 (Virginia Military Institute)，當時還有28場、45局投手出賽紀錄，留下防禦率6.60，他在2018年大聯盟選秀在第21輪上榜，小聯盟時期已經不曾擔任投手，合計守過7個位置，以三壘、右外野為最多。

伊頓的投球內容令人眼睛一亮，美國媒體驚訝：「伊頓的位移太狂了，而他是個野手？！」也有美國球迷毒舌評論：「伊頓的投球像是一位大聯盟投手，但他的打擊也像是一位大聯盟投手。」