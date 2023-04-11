MiLB／林家正下一站確定 告別響尾蛇後改當藍鳥

25歲旅美捕手林家正在3月24日宣布向響尾蛇隊自請離隊，留美尋覓其他機會，今天動向確定，他以小聯盟合約加入藍鳥隊，留在美職體系繼續打拚。

林家正在高中就赴美，循與其他台將不同的道路挑戰大聯盟，他共三度參加美職選秀皆上榜，但直到2019年才與響尾蛇簽約，該屆14輪上榜，也是參選3屆以來最好順位，4年過去，發展受限，林家正在上個月主動提出離隊並獲成全。

林家正今天透過IG宣布下一站，他穿上藍鳥球衣，留言寫著：「全新造型，很興奮且感激藍鳥給予機會。」

林家正過去4年、3季效力響尾蛇體系，最高層級曾於去年在3A打過一場，全季共在高階1A、2A及3A合計出賽42場，137打數敲出25支安打，打擊率1成82。