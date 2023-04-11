MLB／海盜克魯茲骨折缺陣4個月 總仔點名卡斯楚、裴智桓頂替

海盜隊開季6勝4敗，是自2018年來最佳開局。不過昨天當家游擊手克魯茲（Oneil Cruz）卻在本壘攻防戰中左腳骨折，今天球團宣布已完成手術，預計缺席4個月。

海盜昨日對戰白襪隊，克魯茲6局下衝回本壘與白襪捕手查維拉（Seby Zavala）相撞，克魯茲當場骨折，查維拉因不滿他的衝撞方式而開嗆，雙方後續板凳清空。

克魯茲被送往醫院後進行左腳踝骨折修復手術，總教練薛爾頓（Derek Shelton）也用視訊軟體和他聯繫，薛爾頓透露克魯茲的精神還不錯，「他笑了。我們一直待在他身邊，那個微笑有感染力。」

身高201公分的克魯茲去年起扛下海盜先發游擊手，本季打擊率2成50，1轟、4打點、3盜壘。薛爾頓指出卡斯楚（Rodolfo Castro）將擔任先發游擊，韓籍內野手裴智桓也將獲得機會。

韓籍內野手裴智桓。 路透

24歲的克魯茲與三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）被視為建隊基石，海耶斯直言克魯茲的缺陣對球隊影響很大，「他的守備範圍和存在感很強，他的打擊和跑壘都領先群雄，在場上以許多方式影響比賽，所以這絕對是一個很大的打擊。」