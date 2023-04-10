快訊

這家董事酬金是員工的133倍 立委轟不合理！金管會坦言難介入

陳零九驚傳遇國道車禍「噴血毀容」 最新就醫狀況曝光

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟「睡到歪頭」…網搖頭：7天後見

MLB／韓國小玉？崔志萬開季打擊率.053 還有2項超慘數據

聯合新聞網／ 綜合報導
崔志萬。 美聯社
崔志萬。 美聯社

效力海盜隊的韓籍重砲崔志萬開季陷入低潮，19打數僅敲出1支安打，打擊率0.053，還吞下8次三振，多項指標創生涯新低。

海盜今天在主場迎戰白襪，崔志萬擔任第5棒一壘手。本場比賽他再度繳白卷，3打數0安打還吞下1次三振，不過海盜最終仍以1：0獲勝。

韓媒《MK Sports》撰文指出，崔智萬生涯保送率13.3%，高於聯盟平均近4%，不過本季至今未曾選到過保送。他生涯三振率25.7%高於聯盟平均的22.1%，今年三振率則高達43.8%。雖然樣本數不多，但這是一個令人擔心的數字。

另外崔志萬今年的平均擊球初速為87.8英里，低於生涯平均水準（91英里）。不過好消息是近期狀態有好轉趨勢，今天有一球擊球初速達101英里。

文末最後寫道：「和大多數的大聯盟球員一樣，崔智萬若獲得穩定上場機會，有可能重新找回狀態，但現在他只打出1支安打。」

相關新聞

MLB／大谷翔平第3轟狙擊學長菊池 天使6：0打到11：12輸球

大谷翔平的本季第3轟，今天降落在天使球場，效力藍鳥隊的學長菊池雄星成為苦主，但天使6：0的領先失守，從6：10落後扳平也...

MLB／韓國小玉？崔志萬開季打擊率.053 還有2項超慘數據

效力海盜隊的韓籍重砲崔志萬開季陷入低潮，19打數僅敲出1支安打，打擊率0.053，還吞下8次三振，多項指標創生涯新低。 海盜今天在主場迎戰白襪，崔志萬擔任第5棒一壘手。本場比賽他再度繳白卷，3打

MLB／克魯茲本壘攻防撞到腳踝骨折 海盜、白襪清空板凳

海盜隊今天以1：0擊敗白襪隊之戰，因為本壘攻防撞出火氣，海盜克魯茲（Oneil Cruz）挑戰本壘，遭白襪捕手查維拉（S...

MLB／光芒前9戰勝分差57分139年來首見 球員：保持下去

開季至今未嘗敗績的光芒隊，今天再度以11：0痛宰運動家隊，取得開季9連勝，持續往聯盟歷史紀錄邁進。 光芒開季9戰得失分差高達57分，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，光芒成為

MLB／給這男人一件綠夾克！金河成像打高球揮桿開轟引讚嘆

教士隊今天以10：2大勝勇士隊，除了42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）外，南韓媒體更關注金河成的兩分砲，以「不一樣的綠色夾克接近神技的全壘打」為題報導。 金河成今天擔任第6棒二壘手，二局

MLB／台將里程碑！美媒特別點名張育成將破陳偉殷出賽紀錄

旅美好手張育成本季與紅襪簽下大聯盟合約，目前生涯出賽202場，本季有機會超越陳偉殷219場出賽紀錄。 《波士頓先驅報》日前撰文整理今年所屬球員有望達成的紀錄，當家三壘手狄佛斯（Rafael De

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦