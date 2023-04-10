MLB／韓國小玉？崔志萬開季打擊率.053 還有2項超慘數據

效力海盜隊的韓籍重砲崔志萬開季陷入低潮，19打數僅敲出1支安打，打擊率0.053，還吞下8次三振，多項指標創生涯新低。

海盜今天在主場迎戰白襪，崔志萬擔任第5棒一壘手。本場比賽他再度繳白卷，3打數0安打還吞下1次三振，不過海盜最終仍以1：0獲勝。

韓媒《MK Sports》撰文指出，崔智萬生涯保送率13.3%，高於聯盟平均近4%，不過本季至今未曾選到過保送。他生涯三振率25.7%高於聯盟平均的22.1%，今年三振率則高達43.8%。雖然樣本數不多，但這是一個令人擔心的數字。

另外崔志萬今年的平均擊球初速為87.8英里，低於生涯平均水準（91英里）。不過好消息是近期狀態有好轉趨勢，今天有一球擊球初速達101英里。

文末最後寫道：「和大多數的大聯盟球員一樣，崔智萬若獲得穩定上場機會，有可能重新找回狀態，但現在他只打出1支安打。」