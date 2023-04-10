MLB／給這男人一件綠夾克！金河成像打高球揮桿開轟引讚嘆

教士隊今天以10：2大勝勇士隊，除了42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）外，南韓媒體更關注金河成的兩分砲，以「不一樣的綠色夾克接近神技的全壘打」為題報導。

金河成今天擔任第6棒二壘手，二局上就擊出二壘安打，幫助教士先馳得點。五局上金河成再度建功，將一顆超低的內角大壞球撈出右外野大牆，MLB官網也轉發全壘打影片並寫道：「金河成用高爾夫揮桿的方式擊出全壘打。」

教士官方推特發文讚嘆：「給這個男人一件綠夾克（高爾夫名人賽冠軍會披上綠夾克）。」

Get this man a green jacket 🏌 #BringTheGold pic.twitter.com/HdO8THxAj5 — San Diego Padres (@Padres) 2023年4月10日

金河成開季至今狀況火熱，上周面對洛磯的比賽（4日）曾擊出再見全壘打，總計32打數敲出9支安打，打擊率2成81，標準化攻擊指數（OPS+）高達152。